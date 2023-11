Vertreter Russlands in OPCW: Westen lieferte Kiew für Terroranschläge verwendete chemische Waffen

Russland verfügt über Beweise dafür, dass Kiew im Kriegsgebiet chemische und psychotrope Substanzen für Kampfhandlungen und sogar für Anschläge auf Vertreter der Zivilverwaltung eingesetzt hat. Das sagte der russische Delegationsleiter bei der OPCW-Länderkonferenz am Montag in Den Haag.

Quelle: Gettyimages.ru © Anadolu agency

Ukrainische Spezialdienste hätten giftige Chemikalien bei Anschlägen auf Behördenmitarbeiter in den neuen russischen Regionen Cherson, Saporoschje, Donezk und Lugansk eingesetzt, sagte Kirill Lyssogorski, der Leiter der russischen Delegation bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und stellvertretende Minister für Industrie und Handel, während einer Sitzung der OPCW am Montag. "Wir haben Informationen über den Einsatz von giftigen Chemikalien und psychotropen Substanzen durch Agenten der Sonderdienste des Kiewer Regimes gegen die Führung der neuen Föderationssubjekte, die Teil Russlands geworden sind", sagte er. Lyssogorski zufolge liegen Moskau auch Beweise für die Beteiligung der USA und von deren Verbündeten an der Lieferung von Chemikalien an die Ukraine vor. Er wies darauf hin, dass diese Stoffe, darunter chemische Mittel zur Bekämpfung von Unruhen und Aufständen, an die ukrainischen Streitkräfte und ausländische Söldner, die auf der Seite Kiews kämpfen, geliefert wurden. DVR meldet Einsatz von Chemiewaffen durch ukrainisches Militär Im Oktober hatte Moskau der OPCW Beweise dafür übergeben, dass das ukrainische Militär in der Sondereinsatzzone verbotene Substanzen einsetzt. Nach Angaben des russischen Botschafters Alexander Schulgin in den Niederlanden und bei der OPCW wurde das Vorhandensein von chemischer Kampfmittel und von K-51-Granaten in den Händen der ukrainischen Streitkräfte und ausländischer Kämpfer durch eines der im ukrainischen Fernsehen gezeigten Videos eindeutig belegt. Die Aufnahmen mit diesen Waffen zeigen Söldner, die im Interesse der Spezialdienste eines NATO-Landes handeln, um Provokationen nach dem Vorbild in Syrien zu organisieren. Der Generaldirektor der Organisation Fernando Arias versprach, das von Russland übermittelte Material prüfen zu lassen. Moskau hat dem OPCW-Sekretariat insgesamt 23 Hinweise auf den Einsatz von Giftstoffen als Chemiewaffen durch Kiew übermittelt. Die OPCW sieht aber bislang keine Notwendigkeit, zur Überprüfung eigene Spezialisten in die Ukraine zu entsenden. Die 28. Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen findet seit Montag in Den Haag statt. Sie wird bis zum 1. Dezember dauern. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg

