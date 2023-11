Skythen-Gold in die Ukraine gebracht

Das "Skythische Gold", das vor der Wiedervereinigung mit Russland von der Krim in ein niederländisches Museum gebracht wurde, ist nach Kiew gebracht worden, so der ukrainische Zolldienst. Russland hatte das Gerichtsurteil über die Verbringung der Artefakte angefochten.

Das "Skythische Gold" aus den Museen der Krim, das vor der Wiedervereinigung der Halbinsel mit Russland in ein niederländisches Museum gebracht worden war und nie auf die Krim zurückgekehrt ist, wurde in das Kiewer Höhlenkloster gebracht, so der ukrainische Zoll. In einer Nachricht auf dem Telegram-Kanal der Behörde heißt es:

"In diesem Moment ist ein Lastwagen mit 2.694 Kilogramm Kulturgütern, die unter dem Namen 'Skythisches Gold' bekannt sind, auf das Gebiet des Kiewer Höhlenklosters gelangt, wo Kiewer Zollbeamte eine Identifizierung der Schätze in der Schatzkammer des Nationalmuseums der Ukraine vornehmen werden."

Auf der Webseite der Universität Amsterdam heißt es, die Artefakte seien in das Nationalmuseum für ukrainische Geschichte gebracht worden. Im vergangenen Monat seien die Schätze einer unabhängigen Inspektion unterzogen, sorgfältig verpackt und am 26. November nach Kiew gebracht worden. Els van der Plas, die Direktorin des Allard Pierson Museums, bemerkte dazu:

"Dies war ein besonderer Fall von kulturellem Erbe, das Opfer geopolitischer Ereignisse wurde."

Russlands Präsidentensprecher Dmitri Peskow erklärte später gegenüber Reportern, dass das "Skythische Gold" "auf die Krim gehört und dort sein sollte".

Das "Skythische Gold" ist eine Sammlung von 2.000 Exponaten. Vier Krim-Museen übergaben sie im Februar 2014 dem niederländischen Allard Pierson Museum für die Ausstellung "Krim – eine goldene Insel im Schwarzen Meer".

Zu den Exponaten gehören ein goldener Helm, ein Schwert und seine Scheide, ein bemalter Altar aus dem Grab des skythischen Königs Skilurus im Mausoleum von Neapel von Skythien in Simferopol, eine Statue der Schlangengöttin der Skythen sowie chinesische Lackkisten aus dem Ust-Alminski-Gräberfeld, Schmuck und andere Gegenstände.

Am 22. November teilte das ukrainische Ministerium für Kultur und Informationspolitik mit, dass das Allard Pierson Museum die Sammlung in die Ukraine überführen werde. Die Behörde wies darauf hin, dass das Museum Kiew die Kosten für die neunjährige Lagerung der Exponate nicht in Rechnung stellen werde.

Im Jahr 2016 hatte das Amsterdamer Bezirksgericht entschieden, die Sammlung an die Ukraine zu übergeben. Russland versuchte, die Entscheidung anzufechten, doch das Gericht entschied im Jahr 2021, dass die Artefakte der Ukraine gehören.

Russlands Kulturministerium war mit der Entscheidung des Berufungsgerichts nicht einverstanden und bezeichnete sie als politisch motiviert und völkerrechtswidrig. Das Oberhaupt der Halbinsel, Sergei Aksjonow, erklärte, das "Skythische Gold" sei ein wesentlicher Bestandteil des historischen und kulturellen Erbes der Krim. Das Gericht habe mit seiner Entscheidung die "räuberische Beschlagnahme" des Goldes durch die Ukraine vertuscht.

Auch der Kreml bekundete seinen Wunsch, die Sammlung an die Krim zurückzugeben. Ende Oktober 2021 ordnete der Vorsitzende des russischen Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, an, die Umstände der Nichtrückgabe der Sammlung "Skythisches Gold" an das Krim-Museum zu untersuchen.

Mehr zum Thema – Nach jahrelangem Rechtsstreit: Amsterdamer Museum soll Gold der Skythen an die Ukraine übergeben