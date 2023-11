Mutmaßlich Terror-Angriff auf Brücke bei den Niagara-Fällen

Nach einer Autobomben-Explosion an einem Grenzübergang gibt es zwei Tote an der kanadisch-US-amerikanischen Grenze. Vier Grenzübergänge sollen aktuell geschlossen sein.

Eine Autobomben-Explosion hat sich am Mittwoch an der kanadisch-amerikanischen Grenze in der Nähe der Niagara Falls im US-Bundesstaat New York ereignet. Laut Fox News handelte es sich dabei um einen versuchten Terroranschlag. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Niagara International Transportation Technology Coalition um 11:51 Uhr Ortszeit auf der amerikanischen Seite der Brücke.

Zeugen berichteten der örtlichen Nachrichtenagentur Niagara Gazette, dass das Auto in falscher Richtung in die Kontrollkabinen des Grenzübergangs raste und explodierte.

Ein Überwachungsvideo zeigt den Augenblick der Explosion:

Ein 27-jähriger Mann wurde Berichten zufolge mit leichten Verletzungen, darunter Rückenschmerzen und kleine Schnittwunden, ins Niagara Falls Memorial Hospital gebracht. Die beiden Personen in dem Auto, das explodierte, sollen gestorben sein, während ein Grenzbeamter verletzt wurde. Ob es sich bei den beiden Toten um Terroristen handelt, ist zur Stunde unklar.

Die FBI-Außenstelle in Buffalo erklärte, sie untersuche in Zusammenarbeit mit den örtlichen Strafverfolgungsbehörden den Vorfall, den sie als "Fahrzeugexplosion" bezeichnete.

Vier Grenzübergänge zwischen Kanada und dem westlichen US-Bundesstaat New York wurden geschlossen, nachdem das Fahrzeug an einer Mautstelle der Rainbow Bridge explodiert war, die über die Niagara Falls in die USA führt.

Außer der Rainbow Bridge haben die Behörden auch die Peace Bridge, die Lewiston-Queenston Bridge und die Whirlpool Bridge gesperrt, um den Vorfall zu untersuchen. Vor dem Thanksgiving-Feiertag, der in den USA am Donnerstag gefeiert wird, war an den Grenzübergängen besonders viel Verkehr. Nach Angaben von Fox News wurden auch Regierungsgebäude in der Umgebung evakuiert.

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, ist nach Buffalo gereist, um sich mit den Strafverfolgungsbehörden und den Ersthelfern zu treffen, wie ihr Büro mitteilte. Die Polizei des Bundesstaates New York "arbeitet aktiv mit der Joint Terrorism Task Force des FBI zusammen, um alle Einreisepunkte nach New York zu überwachen", sagte sie.

Nähere Informationen in Kürze ...