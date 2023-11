Russland liefert weitere Ladung humanitärer Hilfe für Bevölkerung des Gazastreifens

Moskau wird eine weitere Charge humanitärer Hilfe für die Bevölkerung des Gazastreifens bereitstellen. Das Hilfspaket umfasst unter anderem Generatoren, Kleidung und Lebensmittel, die von Einwohnern der russischen Republik Dagestan gesammelt wurden.

Quelle: Sputnik © Das russische Katastrophenschutzministerium

Der Pressedienst des russischen Katastrophenschutzministerium hat mitgeteilt, das Ressort werde 27 Tonnen humanitäre Hilfe an die Bevölkerung des Gazastreifens übergeben. Eine Il-76-Maschine der russischen Katastrophenschutzbehörde sei bereits vom internationalen Flughafen Machatschkala zum Flughafen der Stadt El-Arish in Ägypten gestartet. Weiter hieß es: "Die Ladung umfasst Generatoren, Kleidung, Verbandmaterial, Lebensmittel und Babynahrung mit einem Gesamtgewicht von etwa 27 Tonnen." Der Flug wurde vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Leiter des Katastrophenschutzministeriums Alexander Kurenkow angeordnet. Es sei die erste humanitäre Charge, die von der russischen Republik Dagestan aus an die Einwohner Palästinas geschickt werde, erklärte Sergei Melikow, der Leiter der Region, auf Telegram. Der Beamte betonte, die Hilfe habe die Bevölkerung der Republik gemeinsam gesammelt. "Unsere großzügigen Mäzene erklärten sich bereit, die gesamte notwendige Fracht persönlich zu bezahlen, aber wir erläuterten ihnen, wie wichtig es ist, jedem Dagestaner die Möglichkeit zu geben, sich an dieser guten Tat zu beteiligen. Unsere Stiftungen Insan und Tschistoje Serdze organisierten alles, damit alle unsere Einwohner zu der gemeinsamen Sache beitragen konnten." Überweisungen von 100 Rubel (rund 1 Euro) bis hin "zu recht hohen Summen" hätten dafür gesorgt, dass die Gelder in Rekordzeit gesammelt worden seien, so Melikow weiter. Unternehmer, Geistliche, Beamte und Durchschnittsbürger beteiligten sich an der Sammlung. Laut dem Republik-Chef werde die nächste Lieferung in naher Zukunft verschickt werden. Am 18. November hatte ein Spezialflugzeug des russischen Katastrophenschutzministeriums 30 Tonnen humanitäre Hilfe für die Bevölkerung des Gazastreifens geliefert, darunter Matratzen, Kissen, Hygieneartikel, Lebensmittel und Babynahrung. Insgesamt wurden aus Russland 190 Tonnen humanitäre Hilfe geliefert. Mehr zum Thema - China als Vermittler im Gaza-Krieg: Außenminister aus arabischen Ländern reisen nach Peking

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.