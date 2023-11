Getreide-Initiative: Russland schickt erste 25.000 Tonnen Weizen nach Afrika – kostenlos

Ein russisches Schiff mit 25.000 Tonnen kostenlosem Getreide ist bereits vom Schwarzmeerhafen Noworossijsk aus in See gestochen. Das Schiff ist nun auf dem Weg zu seinem Bestimmungsort in Afrika. Die Ladung ist für eines der afrikanischen Länder als humanitäre Hilfe bestimmt.

Quelle: www.globallookpress.com © John Eveson/FLPA

Ein russisches Schiff mit 25.000 Tonnen kostenlosem Weizen an Bord hat den Schwarzmeerhafen Noworossijsk in Richtung Afrika verlassen, teilte der russische Föderale Zolldienst am Mittwoch auf Telegramm mit. Das Schiff hat den russischen Hafen bereits verlassen und ist nun auf dem Weg zu seinem Bestimmungsort, wobei in der Erklärung nicht angegeben wurde, in welchem afrikanischen Land es ankommen wird. "Ein Schiff ist im Seehafen von Noworossijsk angekommen, um 25.000 Tonnen Weizen zu laden. Die Ladung ist für eines der afrikanischen Länder als humanitäre Hilfe bestimmt", hieß es. Nach Angaben des russischen Föderalen Zolldienstes "haben die Zollbeamten vorrangig die notwendigen Maßnahmen ergriffen und die Waren freigegeben". Es handelt sich um das erste für Afrika bestimmte Schiff im Rahmen der Vereinbarungen über die kostenlose Lieferung von 200.000 Tonnen Getreide an afrikanische Länder, die nach Beendigung der Schwarzmeer-Getreide-Initiative getroffen wurden. Nach Angaben von Sputnik Afrika werden die Schiffe mit 25.000 Tonnen Getreide zunächst in der Türkei ankommen, wo das Getreide in privaten Mühlen verarbeitet werden soll. Das Mehl wird dann verschifft und an die afrikanischen Länder verteilt. Russischer Landwirtschaftsminister: Moskau liefert bald kostenlos Getreide an Afrika Auf der Plenartagung des Russland-Afrika-Forums in St. Petersburg im Juli hatte der russische Präsident Wladimir Putin vereinbart, sechs afrikanische Länder kostenlos mit Getreide zu versorgen: Burkina Faso, Mali, die Zentralafrikanische Republik, Eritrea, Somalia und Simbabwe. Jedes dieser Länder wird zwischen 25.000 und 50.000 Tonnen Getreide erhalten, und alle Transportkosten werden von Moskau übernommen. Im Jahr 2022 hat Russland insgesamt 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert, und in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden fast 10 Millionen Tonnen in afrikanische Länder geliefert. Im September traf Putin im russischen Sotschi mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen, um die Situation im Zusammenhang mit der Schwarzmeer-Getreide-Initiative zu erörtern, die im Juli ausgelaufen ist. Ankara sei bereit, Russland bei der Verarbeitung von Getreide zu unterstützen, um es an bedürftige Länder zu liefern, erklärte Erdogan. Er erwähnte auch, dass er die Absicht habe, bei der Lieferung von Nahrungsmitteln an afrikanische Länder mitzuwirken. Mehr zum Thema - Putin: "Der Westen täuscht mit Getreide-Deal" – Sie nahmen das Getreide für sich, nicht für Arme

