Kiew: Für das Sprechen auf Russisch entlassener Taxifahrer äußert sich zum Vorfall

Am 26. Oktober hatte ein in den sozialen Netzwerken verbreitetes Video für Aufsehen gesorgt, auf dem ein Taxifahrer zwei Frauen zum Aussteigen auffordert. Dem Taxifahrer wurde daraufhin gekündigt. Der Mann berichtet nun in einem Interview, dass dem Vorfall ein Streit um die russische Sprache vorausgegangen war.

Quelle: Gettyimages.ru © Vladimir Shtanko/Anadolu Agency

Der Taxifahrer, der nach einem Sprachskandal in Kiew seinen Job verloren hatte, sagte in einem Gespräch mit der Nachrichtenplattform Strana.ua, er habe sich über das Verhalten zweier weiblicher Fahrgäste geärgert, die von ihm verlangten, nur auf Ukrainisch zu sprechen. "Sie haben provoziert und sich über die Sprache echauffiert. Ich weiß nicht, wann sie anfingen, das zu filmen. Ich ließ den Motor an und schaltete ihn sofort wieder aus. Ich habe mich nicht einmal von meinem Sitz bewegt. Ich sagte: 'Ihr seid nicht bei Sinnen, ihr seid krank.' Dann habe ich sie aufgefordert auszusteigen", sagte er. Der Taxifahrer habe nach eigenen Angaben zuvor bereits zwei ähnliche Situationen erlebt. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es seine Aufgabe sei, Fahrgäste sicher zu befördern, nicht aber, sie mit Gesprächen zu unterhalten. "Ich kann zwar Ukrainisch sprechen, aber ich komme aus dem Süden. Es ist nicht meine Schuld, dass der Südosten der Ukraine 32 Jahre lang so gesprochen hat, seit sie unabhängig ist. Wir haben es so gelernt", fügte der Mann hinzu. Lawrow: Russophobie in westlichen Ländern bricht alle Rekorde Der Vorfall ereignete sich am 26. Oktober in Kiew. Nach Bekanntwerden der Geschehnisse sperrte das Transportunternehmen die Beförderungserlaubnis des Mannes und suspendierte ihn von der Arbeit. Nach dem Staatsstreich von 2014 begannen die ukrainischen Behörden, nicht nur die sowjetische Geschichte zu bekämpfen, sondern auch alles, was mit Russland und der russischen Sprache zu tun hat. Im Jahr 2019 verabschiedete die Werchowna Rada das Gesetz "Über die Gewährleistung des Funktionierens der ukrainischen Sprache als Staatssprache". Es besagt, dass die Bürgerinnen und Bürger die ukrainische Sprache in allen Lebensbereichen verwenden müssen. Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow feststellte, verfolgen die Kiewer Behörden seit vielen Jahren einen Kurs der aggressiven Entrussifizierung und Zwangsassimilierung, aber internationale Organisationen ignorieren die Diskriminierung nationaler Minderheiten, insbesondere der russischen Bevölkerung. Mehr zum Thema - Ukrainische Rechtsradikale hetzt nun auch gegen Russischsprachige in der ukrainischen Armee

