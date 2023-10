Russlands Ministerpräsident Mischustin: Frachtumsatz mit Asien wächst um 50 Prozent

Die russische Regierung hat die Zollverfahren so weit wie möglich vereinfacht, was zu einem Wachstum des Frachtumsatzes um fast 50 Prozent mit asiatischen Ländern beigetragen hat. Dies gab der russische Ministerpräsident, Michail Mischustin, beim Internationalen Zollforum am Dienstag bekannt.

Der Frachtumsatz zwischen Russland und den asiatischen Ländern ist in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um fast 50 Prozent auf 25 Billionen Rubel (etwa 253 Milliarden Euro) gestiegen. Dies verkündete der Ministerpräsident Russlands, Michail Mischustin, in seiner Videoansprache an die Teilnehmer und Gäste des Internationalen Zollforums. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert ihn wörtlich:

"Der Güterverkehr mit den asiatischen Ländern ist in den [ersten] sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahrzeitraum um fast 50 Prozent gestiegen. Er belief sich auf 25 Billionen Rubel. Das sind mehr als zwei Drittel unseres Handelsumsatzes."

Dies hänge vor allem damit zusammen, dass die Regierung eine Reihe von Maßnahmen zur Ausweitung des russischen Außenhandels mit freundlichen Ländern ergriffen habe. Die Zollverfahren seien so weit wie möglich vereinfacht worden, und sozial wichtige Waren würden in erster Instanz abgefertigt, fügte Mischustin hinzu.

Der amtierende Leiter des russischen Föderalen Zolldienstes, Ruslan Dawydow, erklärte zudem, der Anteil der Europäischen Union am Gesamtvolumen des russischen Außenhandels betrage nur noch 16 Prozent, während der Anteil der asiatischen Länder auf 70 Prozent gestiegen sei. Der Handel mit Indien und China wachse besonders aktiv, so Dawydow auf einer Plenarsitzung des Internationalen Zollforums in Moskau. Die TASS zitiert ihn wörtlich:

"Vor der Corona-Krise lag der Anteil der Länder der Europäischen Union an unserem Handel bei 50 Prozent oder mehr. Jetzt ist dieser Anteil auf 16 Prozent gesunken. Der Anteil der asiatischen Länder ist – wie wir hier sehen – bereits auf fast 70 Prozent gestiegen, und er wächst weiter. China nimmt an diesem Handelsumsatz sehr aktiv teil, und der Handel mit Indien wächst am schnellsten. Der Handelsumsatz mit lateinamerikanischen Ländern nimmt zu."

Am 17. Oktober war der russische Staatschef Wladimir Putin zu dem zweitägigen internationalen Forum "One Belt, One Road" nach Peking gereist. Bei den Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping lobte der russische Präsident die blühenden wirtschaftlichen Beziehungen zu China. In diesem Zusammenhang verkündete Putin außerdem, dass der Handelsumsatz zwischen Russland und China bis Ende 2023 200 Milliarden US-Dollar übersteigen könnte. Der amtierende Leiter des russischen Föderalen Zolldienstes, Ruslan Dawydow, hatte vor kurzem ebenfalls erklärt, dass der Handelsumsatz zwischen Russland und China in diesem Jahr voraussichtlich 220 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Im vergangenen Jahr belief sich der Handel zwischen Moskau und Peking auf einen Rekordwert von 190 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 29 Prozent gegenüber 2021, da die westlichen Sanktionen gegen die Ukraine Russland dazu zwangen, sein Handel nach Osten umzulenken.

