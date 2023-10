TV-Serie aus Russland über den Großen Vaterländischen Krieg gewinnt bei US-Filmfestival

Eine russische Serie über den Großen Vaterländischen Krieg und die Sci-Fi-Serie "Ladearbeiter" haben beim US-Minnesota Web Festival Preise in fünf Kategorien gewonnen. Zuvor hatte die Serie über den Krieg auf dem Berliner TV Series Festival ebenfalls einen Preis geholt.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die russische Serie über die Zeit des Großen Vaterländischen Krieges "Über Menschen und über den Krieg" und die Sci-Fi-Serie "Ladearbeiter" haben beim Minnesota Web Festival in den Vereinigten Staaten Preise gewonnen, wie die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf den Pressedienst des Instituts für Internetentwicklung berichtete. Die Serie "Über Menschen und über Krieg" wurde als "Beste Dramaserie" sowie für den "Besten Schauspieler" und die "Beste Originalmusik für die Serie" ausgezeichnet, so die Agentur. Russland danach (Folge 8): Die Zeit der Märchen geht weiter – Studio "Melnitsa" Seit dem Jahr 2017 findet das Minnesota Web Festival statt. Es zeigt die besten Webinhalte aus der ganzen Welt und stellt die Arbeit talentierter Autoren aus Minnesota vor. Wie die Nachrichtenagentur TASS bereits berichtete, wurde der von einem Petersburger Filmstudio produzierte Kurznovellen-Zyklus "Über Menschen und über den Krieg", der dem Großen Vaterländischen Krieg gewidmet ist, auf dem Berliner TV Serien Festival in der Kategorie Kurzfilm ausgezeichnet:



"Die Webserie über den Großen Vaterländischen Krieg 'Über Menschen und über den Krieg' erhielt ihren 15. ausländischen Jubiläumspreis und wurde als bester Film in der Kategorie 'Kurzfilme' auf dem Berliner TV Serien Festival ausgezeichnet." Die Serie entstand ab dem Jahr 2020. Sie beruht auf den Geschichten von Menschen, die "die Härten des Krieges erlebt haben", schreibt TASS. Die erste Staffel stützt sich auf die Aussagen von Kriegsveteranen, während die zweite Staffel auf Briefen von Zuschauern basiert, die von ihren Familienangehörigen erzählen. TASS stellt fest: "Dank einer Auszeichnung des Berliner TV Serien Festivals wurde einer der Filme des Projekts, 'Der Künstler', für zwei Jahre in den Amazon Video Store, Apple TV und Google Play Store aufgenommen." Mehr zum Thema - Moskau: China kauft verstärkt russische Filmrechte

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.