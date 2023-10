Musk wendet sich an Westen: Keine weiteren Ukrainer opfern und Frieden mit Russland schließen

US-Multimilliardär Elon Musk bezeichnet Russland und die Ukraine als "eine Familie" und ruft den Westen dazu auf, Frieden zu schließen und keine weiteren Ukrainer zu opfern.

Quelle: Gettyimages.ru © Patrick Pleul/picture alliance

Elon Musk, dem die Unternehmen Tesla und SpaceX sowie das soziale Netzwerk X gehören, hat den Westen aufgerufen, die Ukrainer im Konflikt mit Russland nicht mehr unnötig zu opfern, eine friedliche Lösung des Konflikts herbeizuführen und normale Beziehungen zu Moskau wiederherzustellen. Dies erklärt der Multimilliardär in einem Podcast, der auf seiner X-Seite veröffentlicht wurde: "Was tatsächlich passiert, ist die Opferung einer großen Anzahl ukrainischer Jugendlicher in den Schützengräben, im Wesentlichen ohne territoriale Gewinne." Laut Musk sei die derzeitige Situation sinnlos. Vor diesem Hintergrund betont der Unternehmer, dass die pragmatische Lösung für den Westen darin bestünde, "Frieden in der Ukraine zu erreichen und normale Beziehungen zu Russland wiederherzustellen". Zwar räumt Musk ein, dass Russen und Ukrainer gegenseitige Missstände hätten, aber sie seien "buchstäblich eine Familie". Musk weiter: "Und ich glaube, dass wir im Westen sie dazu drängen, ihre Söhne zu töten, und das halte ich für falsch." Überdies weist er darauf hin, dass eine Verlängerung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auch zivilisatorische Risiken für die USA mit sich bringe und die Gefahr des Ausbruchs eines Dritten Weltkriegs erhöhe. Die ukrainische Armee unternimmt seit dem 4. Juni erfolglose Versuche einer Offensive. Präsident Wladimir Putin erklärte am 5. Oktober, Kiew habe in vier Monaten über 90.000 Mann und mehr als 550 Panzer verloren. Am 15. Oktober verkündete Putin, dass die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte vollständig gescheitert sei, auch wenn Kiew in einigen Teilen der Front neue aktive Offensivoperationen vorbereite. Mehr zum Thema - Putin zur Ukraine: Wenn Sie verhandeln wollen, machen Sie Schluss mit der Theatralik

