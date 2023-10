Angriff auf Israel: Zahl getöteter Russen auf zwei gestiegen

Russlands Botschafter in Tel Aviv Anatoli Wiktorow gibt am Dienstag den Tod eines weiteren Russen bekannt. Damit steigt die Zahl der russischen Staatsbürger, die bei den jüngsten groß angelegten Attacken auf Israel getötet wurden, auf zwei Personen.

Quelle: AP © Ohad Zwigenberg

Im Laufe der Eskalation in Israel ist ein weiterer Russe getötet worden, berichtet Russlands Botschafter in Tel Aviv Anatoli Wiktorow. Im Fernsehsender Perwy Kanal äußert er sich wie folgt: "Leider muss ich die Informationen aktualisieren. Es gibt die bestätigten Daten über den Tod nicht von einem, sondern von zwei russischen Staatsbürgern." Bis auf weiteres lehnt Wiktorow es ab, persönliche Informationen über das Opfer oder weitere Einzelheiten bekannt zu geben. Die Botschaft müsse noch mit Verwandten in Kontakt treten, um die Vorfälle zu klären. Moskau meldet einen getöteten Russen in Israel, vier weitere vermisst Am Montag hatte die Botschaft den Tod eines Russen in Israel bekannt gegeben. Außerdem gelten laut den von örtlichen Behörden vorgelegten Listen vier weitere russische Staatsbürger als vermisst. Mousa Abu Marzook, ein Vertreter der Hamas, erklärte gegenüber Al Jazeera, Dutzende Einwohner Israels mit doppelter Staatsbürgerschaft würden als Geiseln gehalten, darunter Russen und Chinesen. Mittlerweile berichtet die israelische Seite von über 900 Toten und 2.741 Verletzten seit dem Beginn der Eskalation. Das Gesundheitsministerium in Gaza verzeichnet auf palästinensischer Seite mehr als 700 Tote und 4.000 Verletzte. Mehr zum Thema – Moskau veröffentlicht Sicherheitshinweise für russische Bürger in Israel

