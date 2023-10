Von Anton Gentzen

Es gibt sie noch, Bill Clintons Ehefrau, zeitweilige US-Außenministerin ("ich kam, ich sah, Gaddafi starb") und gegen Trump erfolglose Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary. Es gibt sie und sie gibt wieder Interviews.

In einem Interview für den öffentlichen US-Sender PBS diese Woche demonstrierte sie nun ihren Blick auf die Probleme ihres Landes und die Andersdenkenden darin. Letztere würden nur die Argumente von Russia Today (RT) "nachplappern", meinte Clinton:

"Ich glaube, Putin ist nicht nur begeistert von der Uneinigkeit darüber, ob und in welcher Höhe wir die Ukraine weiterhin finanzieren. Ich glaube, er schürt sie auch noch. Putin und sein Team, das verdeckte und offene Interventionen durchführt, um die Demokratie zu untergraben und die politischen Führer zu beeinflussen, das hat für ihn einen großen Stellenwert in der Wahrnehmung seiner Rolle. Wenn ich also sehe, dass Leute russische Argumente nachplappern, die zuerst in Russia Today oder in einer Rede eines russischen Beamten auftauchten, ist das ein wichtiger Punkt für Putin."