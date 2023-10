Militärhilfe für Ukraine könnte wegen Erschöpfung der Bestände reduziert werden

Die europäischen Waffenvorräte gehen zur Neige, was sich auf die Höhe der Hilfe für die Ukraine auswirken könnte, so Quellen gegenüber der Zeitung Politico. Russland weist darauf hin, dass sie keinen Einfluss auf das Ergebnis der Spezialoperation haben werden.

Quelle: Gettyimages.ru © Metin Aktas/Anadolu Agency

Der Umfang der Militärhilfe für die Ukraine könnte bald reduziert werden, da die Waffenvorräte der europäischen Länder fast aufgebraucht sind, so eine Quelle in der Verwaltung von US-Präsident Joe Biden gegenüber Politico. Ihm zufolge gehen die europäischen Waffenbestände nach 18 Monaten intensiver Kämpfe zur Neige, aber es besteht immer noch die Hoffnung, dass die Verbündeten eine gemeinsame Lösung finden können, um die militärische Unterstützung für Kiew fortzusetzen. Der Gesprächspartner der Zeitung merkte an: "[Bestandsreduzierungen] sind angesichts des Umfangs der an die Ukraine geleisteten Hilfe zu erwarten." Eine weitere Quelle der Zeitung in Brüssel behauptete, die europäischen Länder seien nicht mehr in der Lage, Kiew weiterhin mit Waffen aus ihren eigenen Beständen zu versorgen. Er fügte hinzu, dass die Ukraine zwar die Unterstützung der europäischen Gesellschaft genieße, "aber wir haben alles getan, um unsere eigene Sicherheit nicht zu gefährden". US-Kongress: Vorerst keine weiteren Hilfen für die Ukraine Seit dem Beginn der russischen Militäroperation leisten die USA und andere westliche Länder der Ukraine humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe. Nach Angaben des Pentagon von Ende August hat Washington Kiew allein an Militärhilfe mehr als 43,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt. Anfang September hatte der damalige ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow mitgeteilt, Kiew habe seit Beginn der Feindseligkeiten Militärhilfe im Wert von rund 100 Milliarden US-Dollar von Verbündeten erhalten. Am 1. Oktober billigte Biden jedoch einen 45-tägigen US-Haushaltsentwurf ohne Hilfe für die Ukraine. Er enthielt lediglich Mittel für die Regierung und Unterstützung für die Opfer von Naturkatastrophen. Die Aufnahme der Hilfe für Kiew wurde von den Republikanern abgelehnt, insbesondere vom Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy, der eine Rechenschaftslegung über die bereits zugewiesenen Mittel forderte. Nach der Verabschiedung des vorläufigen Haushaltsplans teilte das Pentagon mit, es verfüge über 5,2 Milliarden US-Dollar für die Militärhilfe an die Ukraine, was bei den derzeitigen Ausgaben für weitere sechs Monate ausreichen dürfte. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre behauptet, die USA hätten nur noch Mittel für dringende Militärhilfe für Kiew. Russland verurteilt die Bereitstellung von Hilfe für die Ukraine. Der Kreml wies wiederholt darauf hin, dass Waffenlieferungen und andere Hilfen aus den USA auf eine Verwicklung Washingtons in den Konflikt zwischen Moskau und Kiew hindeuten. Gleichzeitig werde die Lieferung westlicher Waffen keinen Einfluss auf die Erreichung der Ziele der militärischen Spezialoperation haben. Mehr zum Thema – Geld muss fließen: Biden gegen Unterbrechung der Hilfe für Ukraine

