UNO: Nordkorea wirft USA vor, eine Art "asiatische NATO" schaffen zu wollen

Nordkorea warf den USA am Dienstag vor, das Jahr 2023 zu einem "extrem gefährlichen Jahr" zu machen. Washington versuche, einen Atomkrieg zu provozieren, so Nordkoreas UN-Botschafter. Nordkorea selbst erklärte erst letzten Monat, es habe simuliert, wie Pjöngjang im Falle eines Krieges südkoreanisches Gebiet einnehmen könnte.

Nordkorea warf den USA am Dienstag vor, das Jahr 2023 zu einem "extrem gefährlichen Jahr" zu machen. Das Land versuche, einen Atomkrieg zu provozieren. Nordkorea prangerte sowohl die US-amerikanische als auch die südkoreanische Führung für die Verschärfung der Eskalationen an, die die Gefahr der Konfrontationen in Region erhöhen. Kim Song, Nordkoreas UN-Botschafter, sagte, dass Washington versuche, "die asiatische Version der NATO" zu schaffen, des Militärbündnisses, dem neben europäischen Staaten auch die USA und Kanada angehören.

"Aufgrund der rücksichtslosen und anhaltenden Hysterie der USA und ihrer Gefolgsleute über einen nuklearen Showdown wurde das Jahr 2023 als ein extrem gefährliches Jahr registriert, in dem die militärische Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung an den Rand eines Atomkriegs getrieben wurde", sagte Kim.

"Die Vereinigten Staaten sind dabei, ihre finstere Absicht, einen Atomkrieg zu provozieren, in die Tat umzusetzen" und der Versuch der Vereinigten Staaten, eine "asiatische NATO" zu schaffen, führe tatsächlich eine "neue Struktur des Kalten Krieges in Nordostasien" ein, so Kim Jong-un.

In seiner Rede an die Staats- und Regierungschefs der Welt fand Kim schärfere Worte als bei der gleichen Sitzung der UN-Generalversammlung im vergangenen Jahr. Eine derart deutliche Sprache sei für ein Land, das sein Atomprogramm weiterentwickelt, immer bemerkenswert – aber für Pjöngjang, eine Regierung, die in ihren öffentlichen Erklärungen manchmal zu Übertreibungen neige, nicht ungewöhnlich, so hieß es in der US-amerikanischen AP-Agentur.

Nordkorea selbst erklärte erst letzten Monat, es habe simuliert, wie Pjöngjang im Falle eines Krieges südkoreanisches Gebiet besetzen könnte. Die Übung habe die Abwehr einer plötzlichen Invasion mit anschließendem Gegenangriff beinhaltet, um "das gesamte Territorium der südlichen Hälfte" einzunehmen und "verbrannte Erde" zu hinterlassen, hieß es im August in der Erklärung der nordkoreanischen Regierung. Moskau und Pjöngjang sowie Peking sind derzeit alarmiert wegen der neuen Dreierallianz aus den Vereinigten Staaten, Südkorea und Japan im Pazifik. Die USA arbeiten aktuell daran, die NATO auf den Fernen Osten zu erweitern.

