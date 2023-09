Siedlung bei Artjomowsk von russischen Kräften eingenommen – ukrainische Armee versucht Gegenangriff

Russische Behörden melden die Befreiung der Siedlung Orechowo-Wassilewka bei Artjomowsk. Die Lage der Ortschaft ist für russische Kräfte von taktischem Vorteil. Man weist jedoch darauf hin, dass ukrainische Truppen Gegenangriffe durchführen.

Quelle: Sputnik © Kirill Norton

Russische Streitkräfte haben ukrainische Armeeeinheiten aus dem Dorf Orechowo-Wassilewka, das nordwestlich der Stadt Artjomowsk (Bachmut) in der Volksrepublik Donezk liegt, verdrängt. Dies berichtete der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind mit Russland zusammen" Wladimir Rogow. In diesem Zusammenhang schrieb er auf seinem Telegram-Kanal: "An der nördlichen Flanke in Richtung Artjomowsk haben russische Soldaten die ukrainischen Kämpfer aus der Siedlung Orechowo-Wassilewka verdrängt. Bei der Durchführung des Angriffs haben unsere Jungs die Nazis überrumpelt - sie haben nicht mit einem Angriff gerechnet und waren gezwungen zu fliehen." Rogow zufolge verbessert die Befreiung der Siedlung die taktische Lage der russischen Streitkräfte an diesem Frontabschnitt erheblich. Die Höhe der Siedlung erreicht 144 Meter über dem Meeresspiegel. Rogow räumte ein, "nachdem die ukrainische Armee zu Kräften gekommen war und begriffen hatte, was geschehen war, begann sie mit einem Gegenangriff". Im Moment fänden schwere Kämpfe statt. Wie das russische Verteidigungsministerium wiederholt mitteilt, unternimmt die ukrainische Armee seit dem 4. Juni erfolglose Offensivversuche. Am 12. September erklärte Präsident Wladimir Putin, dass die ukrainischen Streitkräfte in dieser Zeit 71.500 Soldaten, 543 Panzer und fast 18.000 gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Klassen verloren hätten. Dem Staatschef zufolge sei die ukrainische Gegenoffensive ergebnislos geblieben. Mehr zum Thema - Katastrophe in Saporoschje – Zustrom an Verwundeten überfordert ukrainische Ärzte

