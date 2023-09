Russisches Verteidigungsministerium meldet Zerstörung zweier Leopard-Panzer

Das russische Militärressort berichtet, Soldaten der Gruppe West hätten innerhalb von 24 Stunden zwei Leopard-Panzer in Richtung Kupjansk zerstört. Darüber hinaus verloren die ukrainischen Kräfte eine Kompanie Soldaten.

Quelle: AFP © INA FASSBENDER

In Richtung Kupjansk (Gebiet Charkow) hat die ukrainische Armee infolge der Aktivitäten der russischen Truppen zwei Leopard-Panzer an einem Tag verloren. Darüber hinaus wurde ein Versuch der ukrainischen Streitkräfte vereitelt, Fallschirmjäger im Gebiet Charkow abzulösen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit: "Im Verteidigungsbereich der 1. Panzerarmee versuchte der Feind, Einheiten der 25. Luftlandebrigade in den vorderen Stellungen bei Berestowoje abzulösen. Die Ablösung wurde durch Artilleriebeschuss vereitelt." Überdies seien in derselben Richtung zwei Msta-B-Haubitzen des Kalibers 152 Millimeter zerstört worden. Die Gesamtverluste der ukrainischen Truppen betrugen demnach mehr als eine Kompanie Soldaten, zwei Pick-ups und ein unbemanntes Luftfahrzeug. Medienbericht: Leopard-Panzer mit Bundeswehr-Besatzung im Gebiet Saporoschje liquidiert Kiew erhält seit 2023 Leopard-Panzer aus Deutschland und anderen Ländern. Der Westen versprach, den ukrainischen Streitkräften insgesamt mehr als 100 solcher Fahrzeuge zu liefern. Seit Beginn des letzten Sommers wies das russische Verteidigungsministerium in seinen Berichten wiederholt auf die Vernichtung von Leopard-Panzern in der Zone der Sonderoperation hin. Am 22. September waren von den russischen Streitkräften ebenfalls zwei Leopard-Panzer liquidiert worden. Überdies teilte der Kommandeur einer im Gebiet Saporoschje operierenden Aufklärungsgruppe mit dem Rufzeichen Legenda am 23. September gegenüber RIA Nowosti mit, Aufklärer der russischen Truppen hätten einen an die Ukraine übergebenen Leopard-Panzer mit einer rein deutschen Besatzung aus Bundeswehrangehörigen zerstört. Mehr zum Thema - Selenskijs Killer: Die blutige Geschichte der ukrainischen "Todesschwadronen"

