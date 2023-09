Laut US-Militärberaterin ist die Ukraine ein militärisches "Innovationslabor"

Ein Berater des US-Verteidigungsministers erklärte, dass der Ukraine-Konflikt den Vereinigten Staaten wertvolle militärische Erkenntnisse liefere, wie einst in Afghanistan oder dem Irak. Dies betreffe vor allem künstliche Intelligenz und den Einsatz von Drohnen.

Quelle: AFP © Axel Heimken

Die Ukraine hat sich zu einem echten "militärischen Innovationslabor" entwickelt, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Drohnen, sagte die stellvertretende US-Verteidigungsministerin für Strategie, Pläne und Fähigkeiten, Mara Karlin, am Mittwoch bei einer Podiumsdiskussion am Ronald Reagan Institute. Die wertvollen Erkenntnisse über die Kriegsführung in der Ukraine seien ebenso wichtig wie die Daten, die das US-Militär in seinen Kriegen in Afghanistan und im Irak gesammelt habe, so die hochrangige Pentagon-Beamtin. Seymour Hersh: Ukrainische Armee würde beim Befehl zum Fortsetzen der Offensive meutern "Es gibt Dinge, die man nicht durch Wargames oder Tabletop-Übungen lernen kann, und dann gibt es andere Dinge, die man unweigerlich lernt, wenn ein Krieg im Gange ist", erklärte Karlin, während sie daran erinnerte, "wie viel Innovation stattfand", als die US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan waren, und wie sie "in der Lage waren, bestimmte Dinge zu nehmen, sie auf das Schlachtfeld zu übertragen, herauszufinden, wie man bestimmte Veränderungen vornehmen und sie anwenden kann." Dass die Ukraine als eine Art militärisches "Labor" betrachtet wird, wurde nicht nur von Kiews ausländischen Unterstützern, sondern auch von der Führung des Landes zum Ausdruck gebracht. So wurde der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine vom ehemaligen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow als Chance für westliche Waffenhersteller angepriesen. Kiews westliche Unterstützer und ihre Rüstungsindustrie "können tatsächlich sehen, ob ihre Waffen funktionieren, wie effizient sie arbeiten und ob sie aufgerüstet werden müssen", sagte Reznikov im Juli gegenüber der Financial Times. "Für die Militärindustrie der Welt kann man kein besseres Testgelände erfinden", fügte er hinzu. Mehr zum Thema – Patruschew: Russlands Sieg wird gleichberechtigten Dialog zwischen Staaten ermöglichen

