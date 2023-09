Weltbürger-Preis für Olaf Scholz

Olaf Scholz wurde ausgezeichnet! In New York nahm der Kanzler den "Weltbürger-Preis" entgegen. Vergeben wird dieser durch den Atlantic Council, einer Lobbyorganisation, deren Aufgabe in der Förderung der Führungsrolle der Vereinigten Staaten in der Welt besteht.

Quelle: www.globallookpress.com © Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij wurden am Mittwoch für ihre angeblichen "Verdienste um die internationale Zusammenarbeit" mit dem Global Citizen Award ausgezeichnet. Den Preis vergab der Atlantic Council, eine transatlantische Lobbyorganisation zur Durchsetzung von US-Interessen und der Förderung der Führungsrolle der Vereinigten Staaten, bei einem Galadinner in New York. Scholz erklärte, er fühle sich geehrt, den Preis zusammen mit Selenskij zu erhalten und versprach, Kiew so lange zu unterstützen, wie es nötig sei: "Russlands brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in Europa ausgetragen – aber er ist gleichzeitig ein Angriff auf die Grundprinzipien unserer internationalen Ordnung." Wie groß des Kanzlers Ansehen in der Welt tatsächlich ist, zeigte sich am Dienstag bei seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Scholz sprach als vorletzter Redner vor leeren Rängen, das Interesse an seinen Ausführungen hielt sich in engen Grenzen. Die meisten Zuhörer gehörten zur deutschen Delegation. Mehr zum Thema - 17 Prozent: SPD rutscht in Umfrage auf tiefsten Stand seit Bundestagswahl

