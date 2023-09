Medien: Lula und Selenskij treffen sich in New York

Brasilianische Beamte bestätigen gegenüber Bloomberg, dass Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und sein ukrainischer Amtskollege Wladimir Selenskij sich treffen werden. Das Gespräch findet am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York statt.

Nach Angaben von Bloomberg kommen Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und sein Amtskollege aus der Ukraine Wladimir Selenskij am Rande der Sitzung der UN-Vollversammlung in New York zusammen. Namentlich nicht genannte Quellen in der brasilianischen Regierung bestätigen, dass das Treffen, das auf Anfrage der ukrainischen Seite stattfinde, für den Mittwoch, den 20. September, geplant sei. Für das Gespräch werde Selenskij um 16:00 Uhr (Ortszeit) in dem Hotel ankommen, in dem sich Lula aufhalte.

Celso Amorim, leitetender Berater des brasilianischen Präsidenten, erklärte laut Bloomberg, dass Lula das Treffen mit einer konstruktiven Haltung angehe. Worum es zwischen den Staatschefs gehe, wollte der Beamte nicht präzisieren. Gegenüber Reportern in New York erklärte Amorim wie folgt:

"Wir werden uns anhören, was Selenskij zu sagen hat. Wir können nicht vorhersehen, was Lula sagen wird."

Lula und Selenskij sorgen mit dem geplanten Treffen für eine der am stärksten erwarteten Zusammenkünfte im Rahmen der UN-Generalversammlung, die diese Woche in New York fortgesetzt wird, so Bloomberg weiter. Der ukrainische Präsident könnte diese Möglichkeit nutzen, um sich im Konflikt mit Russland die Unterstützung seitens Brasiliens einzuholen. Bisher hatte sich Lula, einer der prominentesten Staatschefs des globalen Südens, geweigert, eine deutliche Stellung in dem Konflikt einzunehmen. Lula ist für seine guten Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich die Staatschefs zu Gesprächen treffen. Im März 2023 hatten Lula und Selenskij eine Videokonferenz durchgeführt, die jedoch keine sichtbaren Ergebnisse für Kiew brachte. Lula erklärte erneut, dass Brasilien im Ukraine-Konflikt neutral bleibe. Im Mai gab Lula während einer Pressekonferenz im Rahmen des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima ferner bekannt, dass er mit Selenskij ein Treffen geplant habe. Zur verabredeten Zeit sei der Ukrainer jedoch nicht erschienen.

Mehr zum Thema – Brasilien gegen Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt