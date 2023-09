G77-Gipfel: Globaler Süden fordert ein Ende der vom Westen dominierten internationalen Ordnung

Das Gipfeltreffen der G77+China findet in einer Zeit statt, in der die Frustration über die vom Westen geführte Weltordnung wächst, da die Differenzen über den russischen Krieg in der Ukraine und das globale Wirtschaftssystem immer größer werden.

Quelle: AFP © Yamil Lage

Beim Gipfel der Gruppe der sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer G77 forderte der Gastgeber Kuba einen deutlich stärkeren internationalen Einfluss des Globalen Südens. Kubas Staatschef sagte, der Globale Süden müsse "die Spielregeln" der internationalen Ordnung ändern, nachdem die wohlhabenden westlichen Nationen jahrhundertelang ihre eigenen Interessen in den Vordergrund gestellt hätten. Analyse Hegemon zeigt Schwäche: Washington muss sich vor "Bösewichtern" erniedrigen Präsident Miguel Díaz-Canel sagte, die Entwicklungsländer seien die Hauptopfer einer "multidimensionalen Krise" in der heutigen Welt, die vom "missbräuchlichen ungleichen Handel" bis zum verheerenden Klimawandel reiche. Der kubanische Staatschef beklagte zudem eine "internationale Architektur", die dem Fortschritt des Globalen Südens "feindlich" gesinnt sei. Auch UN-Generalsekretär António Guterres forderte bei dem Gipfel eine Weltordnung, die "repräsentativer ist und mehr auf die Bedürfnisse sich entwickelnder Volkswirtschaften eingeht". Diese seien derzeit "in einem Wirrwarr aus globalen Krisen gefangen". Kuba hatte im Januar den rotierenden Vorsitz der G77 übernommen. Die Gruppe wurde 1964 von 77 Staaten des Globalen Südens gegründet, um deren Interessen international besser zur Geltung zu bringen. Mittlerweile gehören ihr 134 Staaten an, der Zusammenschluss steht damit für rund 80 Prozent der Weltbevölkerung. China beteiligt sich an den Forderungen des Bündnisses, betrachtet sich aber nicht als Mitglied. Mehr zum Thema - Die glanzvollen Jahre der G20 sind vorbei

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.