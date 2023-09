Kim Jong-un besichtigt Flugzeughersteller in Komsomolsk am Amur

Am Freitag hat Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un seine Reise in Russland fortgesetzt. Laut einer offiziellen Erklärung der russischen Regierung besuchte Kim die Stadt Komsomolsk am Amur in der Region Chabarowsk. Er wurde von Denis Manturow begleitet, dem Vize-Kabinettsvorsitzenden und Minister für Industrie und Handel. Bei der Ankunft am Bahnhof empfing der Gouverneur der Region Michail Degtjarjow die beiden Gäste.

Komsomolsk am Amur gilt als größtes Zentrum des Flugzeugbaus im Fernen Osten Russlands, heißt es in der Erklärung weiter. Kim und Manturow besichtigten die wichtigsten Flugzeugbetriebe der Region Chabarowsk und ganz Russlands, die Gagarin-Flugzeugwerke und das Experimental-Konstruktionsbüro Jakowlew. Den Gästen wurde die Montageproduktion von Jagdflugzeugen sowie der Endmontagebetrieb von Kampfmaschinen der Typen Su-35 und Su-57 der fünften Generation vorgestellt.

Weiter machte sich Kim mit der Herstellung des Verkehrsflugzeugs vom Typ Superjet 100 bekannt. In den Jakowlew-Werken wird die Maschine mit neuen Systemen aus einheimischer Produktion geprüft und auf Testflüge mit russischen Triebwerken vom neuen Typ PD-8 vorbereitet. In der Montagehalle sind die ersten Serienflugzeuge zu sehen. Fluggesellschaften bekommen diese in einer vollständig einheimischen Version. Abschließend wurde dem nordkoreanischen Staatschef ein Vorführflug des Su-35-Mehrzweckkampfflugzeuges gezeigt.

Im Ergebnis des Besuches erklärte Manturow, dass Russland in verschiedenen Bereichen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Nordkorea sehe, darunter im Flugzeugbau. Die Nachrichtenagentur Interfax zitiert den Minister wie folgt:

"Wir demonstrierten dem Chef der Demokratischen Volksrepublik Korea unsere bedeutendsten Flugzeugbetriebe. Wir sehen Potenzial für eine Kooperation sowie im Bereich Flugzeugbau, als auch in anderen. Insbesondere in Bezug auf die technologische Souveränität, die unsere Länder zum Ziel haben."

Es wird erwartet, dass Kim in den kommenden Tagen Wladiwostok besuchen wird. Seine Reise in Russland hatte der Staatschefs am Dienstag begonnen. Am 13. September traf er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Weltraumbahnhof Wostotschny. Die beiden Staatschefs besprachen Fragen der regionalen und weltweiten Sicherheit.

