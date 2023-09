Finnische Mannschaft boykottiert Team-Turn-Weltmeisterschaft wegen Russen

Die finnische Nationalmannschaft verzichtet auf die Teilnahme an der kommenden Mannschaftsweltmeisterschaft im Turnen. Grund für diese Entscheidung ist die Teilnahme von Teams aus Russland und Weißrussland an dem Wettbewerb.

Quelle: Sputnik © RIA Nowosti

Die finnische Nationalmannschaft wird nicht an den Weltmeisterschaften im Team-Turnen in Kasachstan teilnehmen, da auch Mannschaften aus Russland und Weißrussland zugelassen sind. Dies gab der finnische Turnverband am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. In der Erklärung des Verbandes heißt es: "Finnland wird nicht an den Weltmeisterschaften im Team-Turnen teilnehmen, die Ende November in Kasachstan stattfinden, da Mannschaften aus Russland und Weißrussland an dem Wettkampf teilnehmen werden. Neben Finnland werden auch andere europäische Länder, darunter Estland, keinen Beitrag zu diesem Wettbewerb leisten.

In einer solchen Situation blieb uns nichts anderes übrig, als uns von dem Turnier zurückzuziehen. Die Situation ist sehr unglücklich für unsere Athleten, die das ganze Jahr über trainiert und sich auf die Weltmeisterschaften vorbereitet haben." Der Vorstand des Internationalen Verbands für Ästhetisches Gruppenturnen (IFAGG) teilte mit, dass er keine Entscheidung über den Ausschluss russischer und weißrussischer Mannschaften von den Wettkämpfen getroffen habe, sondern die Entscheidung über die Zulassung dieser Mannschaften dem Veranstalterland überlassen werde. Kasachstan hat seinerseits keine Sanktionen gegen russische oder belarussische Athleten in dieser Sportart verhängt, so die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Mehr zum Thema -Wegen Zulassung Russlands: Ukraine verlässt Dota-2-Weltmeisterschaft

