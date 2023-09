"Schwaches intellektuelles Potenzial": Chinas Außenamt fordert Erklärung von Kiew

Die Aussagen des ukrainischen Präsidentenberaters Michail Podoljak über "ein schwaches intellektuelles Potenzial" Chinas haben diplomatische Konsequenzen. Das chinesische Außenministerium fordert von Kiew eine Erklärung.

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Michail Podoljak muss seine Aussage erklären, China habe "ein schwaches intellektuelles Potenzial". Auf eine Frage, wie Peking dazu stehe, erwiderte Mao Ning, die offizielle Vertreterin des chinesischen Außenministeriums, bei einem Briefing am Dienstag: "Er muss eine Erklärung abgeben und sich rechtfertigen". Zu dem Hintergrund seiner Äußerungen habe sie keine Informationen. Die Diplomatin betonte, dass China im Konflikt zwischen Kiew und Moskau eine verantwortungsvolle Position einnehme. Sie forderte Podoljak auf, die Lage zu analysieren und die "richtige Einstellung" zu entwickeln. Nach Protest durch ukrainisches Außenministerium: Chinesische Blogger empört über Doppelmoral Zuvor hatte Podoljak über "ein schwaches intellektuelles Potenzial" der Volksrepublik gesprochen. Er sagte, dass China und Indien trotz ihrer Erfolge im wissenschaftlichen Bereich nicht verstehe, was die moderne Welt bedeute. "Das Problem dieser Länder ist, dass sie die Konsequenzen ihrer eigenen Schritte nicht analysieren. Das intellektuelle Potenzial dieser Länder ist schwach", betonte er. Zudem warf er China, Indien und der Türkei vor, mit dem Krieg Geld zu verdienen. Bereits Ende April hatte Podoljak China aufgefordert, sich von Russland zu distanzieren. "Ein Jahr lang konnte China sich nicht für eine Position entscheiden, und jetzt muss es eine Wahl treffen", bemerkte er damals. Mehr zum Thema - Selenskijs Berater: "Chinas und Indiens intellektuelles Potenzial schwach"

