Nach schlimmem Erdbeben: Weltbank bietet Marokko umfassende Hilfe an

Bei dem starken Erdbeben in Marokko wurden über 2.000 Menschen getötet. Eine ähnliche Anzahl kam zu Schaden. Die multinationale Entwicklungsbank, die Weltbank, hat verkündet, dass sie dem Königreich umfassende Hilfe zukommen lassen werde.

© AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Die Weltbank hat dem von einem Erdbeben erschütterten Marokko weitreichende Unterstützung zugesagt. In einer schriftlichen Erklärung der Finanzorganisation heißt es: "Wir haben dem Königreich auf höchster Ebene unser tiefstes Beileid ausgesprochen und dem Land nach dieser Katastrophe umfassende Hilfe angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt unsere Aufmerksamkeit ausschließlich dem marokkanischen Volk und den Behörden, die versuchen, diese Tragödie zu bewältigen." Laut einer Erklärung des Nationalen Geophysikalischen Instituts Marokkos ereignete sich das Erdbeben der Stärke 7,0 am Freitag um 23:11 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum lag in der Provinz Al Haouz, die zur Region Marrakesch-Safi gehört, der Ursprung lag in einer Tiefe von acht Kilometern. Nach den neuesten Daten des Innenministeriums des Königreichs wurden bei der Naturkatastrophe 2.012 Menschen getötet, weitere 2.059 Personen kamen zu Schaden.

