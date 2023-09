Indien mit seinem ursprünglichen Namen Bharat zu bezeichnen, entspricht dem Trend der Zeit

Von Andrew Korybko

Die Entscheidung, Draupadi Murmu in den soeben verschickten offiziellen Einladungen zum G20-Dinner als "Präsidentin von Bharat" statt als "Präsidentin von Indien" zu bezeichnen, hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass die regierende BJP häufiger den einheimischen Namen ihres Landes anstelle des exogenen verwenden wird. Für diejenigen, die es nicht wissen: Bharat ist der alte Sanskrit-Name, den die Einheimischen seit Jahrtausenden verwenden, während Indien von Ausländern erfunden wurde. Beide sind in der Verfassung enthalten, aber Indien wurde bisher von den Behörden bevorzugt.

Kritiker behaupten, Bharat sei zu einer Hundepfeife geworden, um Islamophobie zu signalisieren, und beschuldigen die BJP, diese als Waffe einzusetzen. Die größte politische Partei der Welt bestreitet indes diese Behauptung und besteht darauf, dass ihre Bürger das Recht haben, ihr Land mit Stolz so zu nennen, wie es ihre Vorfahren immer getan haben. Unabhängig davon, was man von der BJP hält, lässt sich nicht leugnen, dass es dem Trend der Zeit entspricht, Indien mit seinem ursprünglichen Namen "Bharat" zu bezeichnen.

Zur Erläuterung: Die internationalen Beziehungen nehmen allmählich wieder die Dimensionen interzivilisatorischer Beziehungen an, wobei die Zivilisationen rasch zu ihrem verlorenen Status als Subjekte der Außenpolitik zurückkehren. Der russische Wissenschaftler Leonid Sawin hat diese Entwicklung in seinem 2020 erschienenen Buch mit dem Titel "Ordo Pluriversalis: The End Of Pax Americana And The Rise Of Multipolarity" beschrieben, das hier kurz nach seiner Veröffentlichung rezensiert wurde.

Für den vorliegenden Beitrag ist von Bedeutung, dass sich die BJP das alte Erbe ihres Zivilisationsstaates zu eigen macht und es für Soft Power, Handel und Prestigezwecke einsetzt. Das, was die Welt heute gemeinhin als Indien bezeichnet, übte über Jahrtausende hinweg einen weitreichenden Einfluss aus, der sich von Zentral- bis Südostasien erstreckte und dessen sprachliche Dimension sogar noch weiter reichte und die Grundlage der sogenannten indoeuropäischen Sprachfamilie bildete.

Das Erbe dieser zivilisatorischen Kräfte gehört zu den mächtigsten und dauerhaftesten in der gesamten Menschheitsgeschichte, denn es ist der Ursprung der Demokratie und, wie einige überzeugend argumentiert haben, auch der Philosophie. Ein Teil der Anziehungskraft, die die BJP auf ihre Basis ausübt, besteht darin, dass sie dieses unendlich reiche Erbe aktiv anzapft, um den vorkolonialen Stolz wiederherzustellen, den ihr Volk gepflegt hatte, bevor es von den Briten geteilt und regiert wurde. Daran ist nichts auszusetzen, denn die meisten großen Kräfte in der Welt tun etwas Ähnliches.

Die meisten Muslime haben diesen Stolz nie verloren und sich auch nicht davor gescheut, ihn öffentlich zum Ausdruck zu bringen, während beispielsweise die Chinesen, die Russen und sogar die Menschen im Westen zu ihrer früheren Einstellung zurückkehren, die sie früher unter ausländischem (westlichem) oder ideologischem (linkem/liberalem/sozialistischem/kommunistischem) Einfluss aufgegeben haben. Dieser Trend sollte nicht mit Faschismus, Vorherrschaft oder Isolationismus gleichgesetzt werden, denn er ist tatsächlich demokratisch, inklusiv und nach außen gerichtet, wie nun klargestellt werden wird.

Zwar wird es in jeder Gesellschaft immer einige faule Äpfel geben, die versuchen, verwerfliche Bigotterie oder Schlimmeres auf dieser Grundlage zu rechtfertigen. Doch die große Mehrheit der Menschen in diesen Gesellschaften ist stolz auf ihr zivilisatorisches Erbe, weshalb dieser Trend demokratisch ist. Er ist auch inklusiv, da er die Beiträge aller ihrer historischen und gegenwärtigen Mitglieder anerkennt, oder zumindest sollte sie das in ihrer idealen Form, auf die die Befürworter offiziell hinarbeiten, während die nach außen gerichtete Beschreibung sich auf ihre Funktion in der heute entstehenden Weltordnung bezieht.

Zum letztgenannten Punkt ist zu sagen, dass das frühere Modell der Globalisierung, das durch westliche Zentriertheit und die Durchsetzung eines extremen Liberalismus gekennzeichnet war, aufgrund der Fehler der US-Präsidenten seit 2001, der Finanzkrise von 2008, des chinesisch-US-amerikanischen Handelskriegs, COVID-19 und des Ukraine-Konflikts ins Wanken geraten ist. Dies führte zu einer Zweiteilung der US-Elite in Liberalglobalisten, die immer noch an diesem Modell festhalten, und eine vergleichsweise pragmatische Fraktion, die sich damit abfindet, Dezentralisierungsprozesse zuzulassen.

Sie konkurrieren heftig miteinander über die US-Politik gegenüber Bharat, Bangladesch und Russland, um nur die drei geostrategisch folgenreichsten Beispiele zu nennen, aber die Gesamtrichtung der globalen Ereignisse bewegt sich in Richtung Multipolarität, mit der sich die pragmatische Fraktion bereits abgefunden hat. Die Dynamik, die durch diese sozioökonomischen, ideellen und politischen Dezentralisierungsprozesse ausgelöst wird, beschleunigt den Aufstieg großer nicht-westlicher Staaten und stärkt ihre zivilisatorischen Ausdrucksformen.

Keine dieser Zivilisationen will sich isolieren. Vielmehr sind sie alle bestrebt, unter diesen neuen Bedingungen miteinander in Kontakt zu treten, da sie glauben, dass dies die Menschheit viel mehr bereichern wird, als wenn sich alle weiter in Richtung Homogenität bewegen würden, wie es der Fall gewesen wäre, wenn das vorherige Modell intakt geblieben wäre. Bharat kommt dabei eine besondere Rolle zu, da es der bevölkerungsreichste Zivilisationsstaat ist und sich auch als informeller Anführer des Globalen Südens mit den Mitteln sieht, die in dieser ausführlichen Analyse beschrieben werden.

Zu diesem Zweck gibt die BJP ein Beispiel für alle anderen Entwicklungsländer, indem sie den aus der Kolonialzeit stammenden exogenen Namen Indien ablegt, der von Imperialisten der Zivilisation auferlegt wurde, die von ihren Einheimischen stolz als Bharat bezeichnet wird. Und sie hat den G20-Gipfel gewählt, um maximale Aufmerksamkeit zu gewährleisten. Premierminister Modi und sein Team hoffen, dass andere sich ermutigt fühlen, diesem Beispiel zu folgen, indem sie mit Stolz die einheimischen Namen ihrer eigenen Staaten annehmen, um ihre Völker zu inspirieren, alle Entkolonialisierungsprozesse vollständig abzuschließen.

Es ist das souveräne Recht jeder Gesellschaft zu entscheiden, ob sie die Art und Weise, wie sie von anderen genannt wird, offiziell ändert oder den in ihrer Verfassung verankerten einheimischen Namen bevorzugt, wie im Fall von Bharat. Aber es würde eine unmissverständliche Botschaft an die Welt senden, wenn eine kritische Masse von ihnen dies in naher Zukunft tun würde. Der globale systemische Übergang zur Multipolarität ist unumkehrbar und führt dazu, dass die Außenpolitik wieder eine interzivilisatorische Dimension annimmt, was dieser potenziell koordinierte Schritt unterstreichen würde.

Unabhängig davon, was als Nächstes kommt, hat die BJP ihrem Volk gezeigt, dass ihre Anführer die ideell-psychologischen Fesseln der kolonialen Vergangenheit sprengen. Und dies wiederum zeigt der Welt, dass Bharat mit Stolz zu seiner historischen Rolle als global bedeutender Zivilisationsstaat zurückkehrt. Daran ist nichts Kontroverses, und es ist auch keine bigotte Absicht zu erkennen. Indien bei seinem indigenen Namen zu nennen, entspricht dem Trend der Zeit und lenkt lediglich die Aufmerksamkeit auf die zivilisatorische Einzigartigkeit Bharats.

Aus dem Englischen.

Andrew Korybko ist ein in Moskau ansässiger US-Politologe, der sich auf die US-Strategie in Afrika und Eurasien sowie auf Chinas Belt & Road Initiative, Russlands geopolitischen Balanceakt und hybride Kriegsführung spezialisiert hat.

