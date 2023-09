Seymour Hersh: Neuer ukrainischer Verteidigungsminister Umerow "noch korrupter"

US-Geheimdienstler sollen den neuen ukrainischen Verteidigungsminister Rustem Umerow für "noch korrupter" als den früheren Alexei Resnikow halten. Diese Erklärung gab der US-Journalist Seymour Hersh ab.

Quelle: AFP © ANDRII NESTERENKO

Der neue ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow sei "noch korrupter" als sein Vorgänger Alexei Resnikow, so der US-amerikanische Journalist Seymour Hersh am Donnerstag unter Berufung auf einen anonymen US-Geheimdienstmitarbeiter. Resnikow wurde Anfang dieser Woche vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij entlassen, und Rustem Umerow wurde am Mittwoch als sein Nachfolger bestätigt. Resnikow und seine Untergebenen sind in zahlreiche Bestechungsskandale verwickelt, darunter der Kauf von Jacken aus der Türkei für Soldaten. Das Militärressort soll Jacken zu einem überhöhten Preis gekauft und Sommerjacken statt der bestellten Winterjacken erhalten haben. Hersh zitierte einen "sachkundigen US-Geheimdienstmitarbeiter" mit den Worten: "Der neue Mann ist noch korrupter. Er leitete den Verkauf von Regierungseigentum und machte ein Vermögen. Er hat eine riesige Villa auf Mallorca." Aus der Quelle geht hervor, dass Umerows Name nicht auf der Liste von 35 korrupten Beamten stehen soll, die Selenskij angeblich im Januar von CIA-Direktor William Burns vorgelegt worden sei. Selenskij entließ nach dem Treffen mit Burns eine Reihe hochrangiger Beamter. Resnikow trotzte den Spekulationen der Medien und blieb auf seinem Posten. Die Existenz von Burns Liste wurde erstmals im April von Hersh aufgedeckt. Ukrainisches Parlament stimmt für neuen Verteidigungsminister Die Ernennung Umerows wurde von den westlichen Medien begrüßt. Bevor er Resnikows Posten übernahm, war Umerow Leiter der ukrainischen Behörde für Staatseigentum, wo er laut Washington Post "für die Durchführung umfangreicher Prüfungen und die Ausmerzung von Korruptionsvorwürfen und Veruntreuung von Geldern gelobt wurde". Wie ukrainische Medien am Mittwoch berichteten, sind Umerow und zwei seiner ehemaligen Stellvertreter in der Behörde in ein Untersuchungsverfahren wegen Korruption verwickelt. Unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete die Nachrichtenseite Comments.ua, dass der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof der Ukraine die Untersuchung im August eröffnet haben soll, nachdem er Berichte erhalten habe, wonach Umerow eine Veruntreuungsuntersuchung behindert und den Verkauf von Strom unter Marktpreisen für Centrenergo, das einzige staatliche Stromerzeugungsunternehmen der Ukraine, vertuscht haben soll. Mehr zum Thema - Ukraine: Selenskij entlässt Verteidigungsminister Resnikow

