Lukaschenko: Weißrussland ist bereit zur Unterstützung Afrikas im Kampf gegen koloniales Erbe

Bei einem Treffen mit dem Präsidenten Äquatorialguineas erklärt der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, dass Weißrussland den Afrikanern helfen werde, sich vom "Diktat westlicher transnationaler Konzerne" zu befreien und die Herren über ihre eigenen Länder zu werden.

Quelle: Sputnik © Pawel Bednjakow

Weißrussland ist bereit, den Ländern in Afrika mit Technik bei ihrer Entwicklung im Kampf gegen das koloniale Erbe zu helfen. Dies erklärte der Präsident der Republik Alexander Lukaschenko bei den Gesprächen mit dem Präsidenten von Äquatorialguinea Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Lukaschenko betonte: "Weißrussland ist bereit, bei der Industrialisierung des Landes, der Modernisierung der Landwirtschaft und der Gewährleistung der Ernährungssicherheit zu helfen und eine breite Palette von Maschinen und anderen Industrie- und Lebensmittelprodukten zu liefern." Darüber hinaus verfüge Minsk über "gute Kompetenzen beim Bau moderner Fleisch- und Milchverarbeitungs- und anderer Verarbeitungskomplexe", bei der Erkundung und Gewinnung von Mineralien sowie bei der Durchführung gemeinsamer Infrastrukturprojekte. Das Land könne auch im humanitären und medizinischen Bereich Hilfe leisten. Lukaschenko sagte: "Afrika ist dabei, sich von seinem kolonialen Erbe zu befreien. Wir engagieren uns in jeder erdenklichen Weise für diesen Prozess. Wir sind ein Technologieland. Wir sind bereit, diese Technologie in Ihr Land und an die afrikanischen Menschen weiterzugeben." Er wies darauf hin, dass sich der Staatschef von Äquatorialguinea mit der weißrussischen Produktion vertraut machen und darüber informieren kann, ob Minsk für sein Land oder für ganz Afrika von Nutzen ist. Lukaschenko betonte, dass es in der Welt unterschiedliche Auffassungen von Afrika gebe, aber alle sich einig seien, dass die Zukunft dieses Planeten weitgehend der afrikanischen Region gehört. Lukaschenko fügte hinzu: "Diese Meinung vertrete ich auch." Kongo: Massiver Rückgang von Infektionen dank gesundheitlicher Zusammenarbeit mit Russland Der weißrussische Staatschef betonte, dass sich die afrikanischen Länder jetzt aus dem "Diktat westlicher transnationaler Konzerne befreien wollen, die ihnen die Rolle von Rohstoffanhängseln auferlegt haben" und Öl, Gold und Gas absaugen, was die Völker Afrikas "zu einem elenden Dasein und Hunger" verdammt. Weißrussland wiederum wolle den Afrikanern helfen, die Herren in ihren eigenen Ländern zu werden, also eine nationale Industrie aufzubauen, die Landwirtschaft zu modernisieren sowie Wissenschaft und Technik zu entwickeln. Äquatorialguineas Präsident bedankte sich bei Lukaschenko und erklärte, er wolle die bilaterale Zusammenarbeit diskutieren. Er räumte ein, dass die afrikanischen Länder nach wie vor "Opfer des Neokolonialismus" sind und den Druck der Länder spüren, die versuchen, diese Politik fortzusetzen. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo stellte fest: "Wenn die extreme Armut auf dem afrikanischen Kontinent bis heute anhält, zeigt das, dass die imperialen neokolonialen Kräfte unsere Länder weiterhin ausbeuten." Analyse Mali, Niger, Gabun ‒ Siegen am Ende die USA? Unlängst hatte Bloomberg berichtet, dass die EU-Länder die Abwesenheit des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des chinesischen Staatschefs Xi Jinping beim G20-Gipfel in Indien nutzen wollen, um den "Globalen Süden" für Treffen mit afrikanischen Führern zu erreichen. Die Quellen der Agentur sagten, die EU wolle zeigen, dass es ihr trotz des schweren Erbes des Kolonialismus mit der Überprüfung ihrer Partnerschaft mit Afrika ernst sei. Im August hatte der US-Präsident Joe Biden den US-Kongress um 200 Millionen US-Dollar zur Unterstützung durch Afrika in der Konfrontation zu Russland gebeten. Denn bereits im Juli dieses Jahres hatte Wladimir Putin auf dem Russland-Afrika-Gipfel erklärt, dass die russische Führung in Moskau dem Kontinent nicht nur humanitäre Hilfe, sondern auch Handelspräferenzen, Unterstützung bei der Schaffung moderner Industrien und Hilfe durch internationale Organisationen gewähren wolle. Putin wies darauf hin, dass der Gesamtbetrag der von Russland mittlerweile erlassenen Schulden afrikanischer Länder derzeit 23 Milliarden US-Dollar entspricht. Im September kündigte der russische Präsident auch kostenlose Getreidelieferungen an sechs afrikanische Länder an. Mehr zum Thema - UN-Sicherheitsrat: Keine Einigung über Sanktionen gegen Mali – Russland legt Veto ein

