Nach 30 Jahren Pause: Russland und Myanmar stellen direkte Flugverbindung wieder her

Russland und Myanmar sind einander wieder nähergekommen. Nach 30 Jahren Unterbrechung gibt es nun Direktflüge zwischen den beiden Staaten. Maschinen der Fluggesellschaft Myanmar Airways International pendeln anfangs zwischen den Städten Mandalay und Nowosibirsk.

Quelle: Legion-media.ru © Aviation-Stock

Erstmals seit 30 Jahren ist in Russland wieder ein Passagierflugzeug aus Myanmar gelandet. Somit wurde am Dienstag die direkte Flugverbindung zwischen den Städten Mandalay und Nowosibirsk eröffnet. Die Maschine der Fluggesellschaft Myanmar Airways International startete in Myanmars größter Stadt Rangun, machte einen Zwischenstopp im Zentrum des südostasiatischen Landes und traf dann in der größten Stadt Sibiriens ein. Der erste Flug wurde auf dem Flughafen Tolmatschowo mit einer traditionellen Wassertaufe begrüßt. Der feierlichen Zeremonie wohnten Vertreter des Gebiets Nowosibirsk, des Flughafenbetreibers und der russischen Zivilluftfahrtbehörde Rosawiazija bei. Präsent war auch Myanmars Botschafter in Russland. Auf dem Telegram-Kanal von Rosawiazija wurden Fotos mit dem historischen Ereignis veröffentlich. Im Begleittext heißt es: "Der Beginn der Flüge wird zusätzliche Möglichkeiten für russische Touristen schaffen, die ihren Urlaub gerne in Südostasien verbringen. Außerdem wird dies zur Entwicklung von Geschäftskontakten beitragen." Somit wurde Myanmar zum 38. Staat, den Reisende aus Russland mit einem Direktflug erreichen können, seitdem der Westen infolge des Ukraine-Krieges Sanktionen gegen die russische Zivilluftfahrt verhängt hatte und sämtliche Direktflüge in die USA und die EU weggefallen waren. Zunächst können aber nur myanmarische Maschinen die neulich eröffnete Route bedienen. Russische Fluggesellschaften bieten keine Flüge in das südostasiatische Land an. Mehr zum Thema - Russlands Außenminister Sergei Lawrow besucht Myanmar: Beide Länder wollen Kontakte ausbauen

