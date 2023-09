Die Marke BRICS: Prototyp einer neuen Struktur der Zusammenarbeit

Entgegen westlichen Behauptungen haben die BRICS eine Ideologie – und die lautet wie folgt: "Der Gipfel in Südafrika hat gezeigt, wie sich der nicht westliche Block in den kommenden Jahren entwickeln wird."

Quelle: Sputnik

Von Fjodor Lukjanow Zum Abschluss des BRICS-Gipfels in Johannesburg in der vergangenen Woche beruhigte der russische Außenminister Sergei Lawrow diejenigen, die sich fragten, wie das Akronym nach der Hinzufügung von sechs neuen Buchstaben klingen würde: "Alle sind dafür, den Namen beizubehalten, er ist bereits zu einer Marke geworden." Ob er es nun wusste oder nicht, der Diplomat hatte einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Marke hat sich verselbständigt, auch wenn sie als Einheit nicht mehr existiert. Moskau: Westliche Länder sind bei den BRICS-Staaten nicht willkommen Sie hat einer neuen Form Platz gemacht. Um bei diesem Bild zu bleiben, können wir sagen, dass die BRICS des ursprünglichen Modells das Franchise auf eine andere Kreation übertragen haben. Bis zu diesem Monat waren die BRICS eine Gruppe, die die Möglichkeit hatte, sich entweder in eine mehr oder weniger strukturierte Organisation zu verwandeln oder stattdessen eine Gemeinschaft in freier Form zu werden. Die zweite Option wurde gewählt. Über die Erweiterung der BRICS wird schon seit Langem gesprochen. Die Diskussionen schienen jedoch sinnlos, da es keine Kriterien für eine Erweiterung gab. Die Struktur ist bewusst informell, es gibt keine Charta, keine Verfahren und keine koordinierenden Gremien. So wurde mit klassischer Diplomatie gearbeitet – mit direkten Verhandlungen, ohne die Beteiligung internationaler Institutionen, um nationale Interessen in Einklang zu bringen. Die einzige Plattform, auf der Entscheidungen getroffen werden, sind die Treffen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, und wenn diese sich gütlich einigen, funktioniert es. Auf diese Weise wurden die neuen Staaten eingeladen – es wurde diskutiert und entschieden. Natürlich sorgte die Auswahl für Verwirrung – warum sie, was ist die Logik? Aber es gab keine, es wurde einfach vereinbart. Analyse Alexander Dugin: Die zweite Welt löst die erste ab – die multipolare Welt wird Realität Dies ist ein bedeutsames Ereignis. Es geht nicht um die Anzahl und Qualität der Gastgeberländer, sondern um die Wahl des Entwicklungsmodells. Bislang waren die BRICS eine kompakte Gruppe, deren Mitglieder bei allen Unterschieden durch ihre Fähigkeit und Bereitschaft geeint waren, frei von äußeren Zwängen einen unabhängigen Kurs zu verfolgen. Es gibt nur wenige Staaten auf der Welt, die sich dessen rühmen können – einige verfügen nicht über ein ausreichendes militärisches und wirtschaftliches Potenzial, und andere haben bereits Verpflichtungen gegenüber anderen Partnern. Aber die fünf erfüllen mehr oder weniger die Anforderungen. Deswegen gelten die BRICS als Prototyp einer Struktur, die ein Gegengewicht zu den G7 bilden kann (hinter denen sich eine starre atlantische Einheit verbirgt). Daher die Erwartung, dass die BRICS die Zusammenarbeit vertiefen und institutionalisieren, indem sie gemeinsame Strukturen schaffen, und allmählich zu einer vereinten Kraft auf der Weltbühne werden. Doch solche Überlegungen waren unbegründet, nicht so sehr wegen der Unterschiede zwischen den Ländern, sondern wegen ihrer Größe, die für niemanden, auch nicht für Gleichgesinnte, eine Selbstbeschränkung bedeutet. Auch die Idee, die BRICS hätten eine eindeutig antiwestliche Ausrichtung, ist falsch – mit Ausnahme Russlands beabsichtigt heute kein Mitglied, einen Gegenpol zum Westen zu bilden. Alles in allem wären die BRICS-5 ein vielversprechender und sehr symbolischer Prototyp geblieben, ohne die Aussicht, ein funktionierendes Modell zu werden. Die bevorstehende Initiative BRICS-11 – und darüber hinaus – ist ein anderer Ansatz. Die Erweiterung ist kaum mit einer vollständigen Institutionalisierung vergleichbar, weil sie zu kompliziert wäre, aber das ist auch nicht nötig, denn die Ausweitung der Grenzen der Gemeinschaft ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Kriterien sind nicht notwendig. Was macht es schon, wenn Argentinien oder Äthiopien verschuldet sind und fast nichts von dem haben, was ursprünglich als Markenzeichen der BRICS galt? Sie und wahrscheinlich einige andere Kandidaten der nächsten Welle erweitern die Sphäre der nicht westlichen Interaktion. Russischer Botschafter: "BRICS sind nicht anti-westlich, BRICS sind nicht-westlich" Dies ist übrigens die einzige Bedingung für eine Einladung – die Nichtbeteiligung an westlichen militärischen und politischen Koalitionen. Die anderen Parameter sind an Bedingungen geknüpft. China ist der Hauptbefürworter der Erweiterung. Die neue Konstellation kommt einer Macht gelegen, die den Slogan eines nicht näher spezifizierten "gemeinsamen Schicksals" ohne Verpflichtungen propagiert. Das BRICS-Franchise entspricht eher den globalen Trends als die frühere Form der BRICS. Ein starrer Rahmen ist unpopulär; die meisten Länder der Welt wünschen sich eine flexible Beziehung mit maximalem Spielraum, um keine Chancen zu verpassen. Dieser neue Ansatz ist für Russland akzeptabel. Es ist unrealistisch, BRICS zu einem Rammbock gegen die westliche Hegemonie zu machen. Es liegt jedoch im Interesse Russlands, die Sphäre der Interaktion unter Umgehung des Westens zu erweitern und schrittweise geeignete Instrumente und Mechanismen zu schaffen. Eigentlich liegt es im Interesse aller, denn Hegemonie wärmt niemanden mehr, sondern schränkt nur noch die Möglichkeiten ein. Der Erfolg ist nicht garantiert, die Erweiterung kann zu einer automatischen Aufnahme neuer Länder nach einem formalen Prinzip führen, aber im Allgemeinen ist die sanfte Trennung zwischen dem Westen und dem Nichtwesten ein objektiver Prozess für die kommenden Jahre. So wird die Popularität des BRICS-Franchise wachsen. Aus dem Englischen Fjodor Lukjanow ist Chefredakteur von "Russia in Global Affairs", Vorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und Forschungsdirektor des Internationalen Diskussionsklubs Waldai. Mehr zum Thema - Pepe Escobar: Willkommen bei BRICS 11!

