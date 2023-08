Wegen Zulassung Russlands: Ukraine verlässt Dota-2-Weltmeisterschaft

Aus Protest gegen die Entscheidung des internationalen E-Sportverbandes IESF, russischen Cybersportlern wieder die Teilnahme mit Nationalsymbolen zu erlauben, hat das ukrainische Dota-2-Team am Dienstag seine Teilnahme am derzeit stattfindenden Turnier in Rumänien abgebrochen.

Quelle: Gettyimages.ru © Phatsawit Wongsawat

Das ukrainische Team hat sich aus Protest gegen die am Montag durch den internationalen Cybersportverband IESF beschlossene Aufhebung von Beschränkungen für russische Cybersportler von der Dota-2-Weltmeisterschaft zurückgezogen. Das Turnier findet aktuell in Rumänien statt. Seine Entscheidung gab das ukrainische Team kurz vor dem Spiel gegen Indonesien bekannt. Am Montag hatte die Verbandsversammlung des IESF russischen Teams wieder die Möglichkeit eingeräumt, bei internationalen Wettbewerben mit Flagge und Hymne anzutreten. Für die Aufhebung der über ein Jahr zuvor eingeführten Sanktionen hatten sich 32 von 70 Delegierten ausgesprochen. Der Antrag des ukrainischen Computersportverbandes, die Mitgliedschaft des russischen Verbandes in der Organisation auszusetzen, wurde dagegen abgelehnt. Mehr zum Thema - Verband hebt Verbot auf: Russische Cybersportler dürfen wieder mit Flagge und Hymne antreten

