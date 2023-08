Margarita Simonjan: "Tucker Carlson bittet dringend um Interview mit Putin"

Der politische US-Kommentator Tucker Carlson bittet laut der RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan "dringend" um ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Carlson hat nach seiner Entlassung bei Fox News seine eigene Show auf der Internetplattform X, ehemals Twitter.

© Giorgio Viera

Der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson bemüht sich um ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan am Sonntag. "[Carlson] bittet dringend um ein Interview mit Wladimir Putin", sagte Simonjan in einer Talkshow des Fernsehsenders Rossija-1 und fügte hinzu: "Es wäre schön, wenn jemand zuhört und den Präsidenten darüber informiert." US-Senator Romney bejubelt "kostengünstige Schwächung" Russlands – bezahlt mit ukrainischen Soldaten Carlson hat sich zu dieser Angelegenheit bisher nicht öffentlich geäußert. Putin gibt nur selten ausländischen Medien Einzelinterviews. Sein letztes längeres Gespräch mit einem westlichen Journalisten führte er mit der CNBC-Moderatorin Hadley Gamble am Rande des Internationalen Forums der russischen Energiewoche in Moskau im Oktober 2021. Die Sendung "Tucker Carlson Tonight", die von 2016 bis 2023 auf Fox ausgestrahlt wurde, war die Sendung mit den höchsten Einschaltquoten im US-Kabelnachrichtensender. Carlson wurde im April abrupt von dem Sender entlassen. Nach Angaben von Carlson war seine eigene Kündigung eine Bedingung für den Vergleich, den Fox News mit Dominion Voting Systems geschlossen hatte, die den Sender wegen angeblicher Verleumdung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 verklagt hatten. Carlson betreibt seitdem seine eigene Show auf der Social-Media-Plattform X, früher als Twitter bekannt, und hat bereits mehrere US-Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei für 2024 interviewt, darunter auch den vormaligen US-Präsidenten Donald Trump und dessen damaligen Vizepräsidenten Mike Pence. Der unbequeme US-Journalist ist ein lautstarker Kritiker der militärischen und finanziellen Hilfen der Washingtoner Administration für die Ukraine im bewaffneten Konflikt mit Russland. Mehr zum Thema – Die EU findet keinen Weg, um nicht länger ein Vasall der USA zu sein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.