US-Handelsministerin zu Gesprächen in China eingetroffen

Das Tauwetter zwischen den USA und der Volksrepublik China scheint anzuhalten. Die US-amerikanische Handelsministerin Gina Raimondo besucht China und trifft zu Gesprächen in Peking ihren chinesischen Amtskollegen Wang Wentao. Es gehe um den Dialog in Fragen von Wirtschaft und Handel, sagte Wentao.

Quelle: AFP © Andy Wong

Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen den Führungen in Peking und Washington, D.C. ist die US-Handelsministerin Gina Raimondo zu einem Besuch in der Volksrepublik China eingetroffen. Wie der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV berichtet, traf sie heute mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao zu Gesprächen in Peking zusammen. Es sei ihm eine "große Freude, mit Ihnen einen Dialog und eine Koordinierung im Bereich Wirtschaft und Handel zu führen", sagte Wang bei diesem Treffen. Nach Angaben ihres Ministeriums hofft Raimondo bei ihrem bis Mittwoch andauernden Besuch auf "konstruktive Gespräche über Fragen der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, über die Herausforderungen, denen sich die US-Unternehmen gegenübersehen, und über Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit möglich ist". Nach Angaben aus Washington, D.C. wird sie auch in die chinesische Wirtschaftsmetropole Schanghai reisen. Die USA sind derzeit bemüht, aktuelle Spannungen mit China zu entschärfen. Sowohl der US-Außenminister Antony Blinken als auch die US-Finanzministerin Janet Yellen statteten kürzlich der Volksrepublik einen Besuch ab. Mehr zum Thema – Pepe Escobar: Zentralasien ist das Hauptschlachtfeld im Neuen Großen Spiel

