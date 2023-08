Ukrainische Drohnenangriffe auf Gebiet Belgorod – drei Zivilisten tot

Am Mittwoch hat die ukrainische Armee ein Kurhaus im Gebiet Belgorod zweimal mit Drohnen angegriffen. Zunächst wurde niemand verletzt. Bei dem zweiten Beschuss kamen drei Zivilisten ums Leben.

Quelle: Sputnik © Jewgeni Bijatow

Am Mittwochmorgen ist die Ortschaft Lawy im russischen Grenzgebiet Belgorod zweimal unter Beschuss geraten. Wie der Gouverneur des Gebietes Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram berichtet, griffen die ukrainischen Streitkräfte ein Sanatorium an. Zunächst wurden zwei Sprengsätze von einer Drohne abgeworfen. Infolgedessen verzeichneten die Behörden nur Schäden an dem Kurhaus. Vier Fenster gingen zu Bruch und die Fassade des Gebäudes wurde beschädigt. Opfer gab es keine. Selenskij zu Verhandlungen: "Sind bereit, Belgorod gegen unsere NATO-Mitgliedschaft einzutauschen" Im Ergebnis eines zweiten Beschusses, bei dem das ukrainische Militär eine Drohnengranate auf das Sanatorium abwarf, kamen drei Männer ums Leben, erklärt Gladkow weiter. Die Opfer hielten sich während des Angriffs im Freien auf. Zwei von ihnen erlagen noch vor Ort ihren Verletzungen. Obwohl Ärzte um das Leben des dritten Verletzten kämpften, erlag auch er seinen Verwundungen. Der Gouverneur spricht den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Seit Monaten kommt es im Gebiet Belgorod, das direkt an die Ukraine grenzt, fast täglich zu Angriffen dieser Art. Allein am Dienstag griffen ukrainische Drohnen fünf Siedlungen an. Wiederholt versuchen Sabotagegruppen in das Gebiet einzudringen. Mehr zum Thema – Russische Luftabwehr schießt mehrere Ziele bei Belgorod ab

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.