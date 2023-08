China: Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien wird eine "Welle der Versöhnung" in Nahost vorantreiben

Nach dem ersten Besuch des iranischen Top-Diplomaten in Saudi-Arabien verhieß Chinas Außenminister, dass die von China vermittelte Entspannung zwischen Iran und Saudi-Arabien eine "Welle der Versöhnung" im Nahen Osten bewirke. Die US-Politik zielte in letzter Zeit darauf ab, den Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien in der Region zu befeuern.

Quelle: AFP © Saudi Foreign Ministry

Unter chinesischer Schirmherrschaft einigten sich vor Kurzem die langjährigen regionalen Rivalen Iran und Saudi-Arabien in Peking auf die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen – nach sieben Jahren Eiszeit. Vor diesem Hintergrund betonte Chinas Spitzendiplomat, dass die von China vermittelte Entspannung zwischen Iran und Saudi-Arabien eine "Welle der Versöhnung" im Nahen Osten vorantreiben würde, und versprach, Teheran in "Fragen, die Kerninteressen betreffen", entschieden zu unterstützen. Der chinesische Außenminister Wang Yi äußerte sich am Sonntag während eines Telefonats mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Analyse Zu einem Deal mit Israel: Wie ringt Saudi-Arabien der US-Regierung umfangreiche Zugeständnisse ab? Peking stellte die Annäherung der beiden Rivalen in Nahost als Bestätigung seiner Balance-Politik in der Region heraus, die im Gegensatz zur US-Politik nicht darauf abziele, den Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien zu befeuern. Wang erklärte gegenüber Amir-Abdollahian, dass Peking die jüngsten Schritte Irans zur Verbesserung der Beziehungen zu Saudi-Arabien begrüße, darunter auch sein Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Dschidda. Bei seinem ersten Besuch in Saudi-Arabien seit dem Ende der diplomatischen Eiszeit traf sich der iranische Außenminister Amir-Abdollahian dort mit dem saudischen Kronprinz und faktisch Staatenlenker Mohammad bin Salman, wobei die beiden zur Zusammenarbeit und zum Dialog zwischen beiden Ländern aufriefen. Der chinesische Top-Diplomat Wang versprach außerdem, "die Länder des Nahen Ostens weiterhin dabei zu unterstützen, einen Entwicklungsweg zu finden, der ihren eigenen nationalen Bedingungen entspricht, die Kommunikation und den Dialog zu stärken, an Einheit und Selbstverbesserung festzuhalten und gute Nachbarschaft und Freundschaft zu verwirklichen". Saudi-Arabien hatte längst das Vertrauen in das Engagement der USA für gemeinsame regionale Sicherheitsbelange verloren und wollte die Beziehungen zu China stärken, das gute Beziehungen zu Iran unterhält. Seit der Entspannung haben die beiden Länder die Wiedereröffnung diplomatischer Vertretungen im jeweils anderen Land angestrebt, und Prinz Mohammed nahm eine Einladung von Amir-Abdollahian zu einem Besuch in Teheran an, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Der iranische Außenminister drückte bei seinem Telefonat mit Wang "seine aufrichtige Dankbarkeit gegenüber China für die konstruktive Rolle aus, die es bei der Förderung der Normalisierung der Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien gespielt hat". Mehr zum Thema – Rückschlag für Israel: Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien bringt asiatische Integration voran

