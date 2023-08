Russe joggt in fünf Jahren um die Welt

Der Russe Ruslan Schakin ist in fünf Jahren um die Welt gerannt. Er startete im September 2018 und kam Ende Juli wieder am Ausgangspunkt an. Insgesamt legte er eine Strecke von 40.075 Kilometern zurück, was genau der Länge des Äquators entspricht.

Ruslan Schakin wurde in Udmurtien geboren und zog im Alter von 28 Jahren in die USA. Dort arbeitete er in einem Logistikunternehmen. Doch irgendwann beschloss er, zu kündigen, sein Auto zu verkaufen, aus seiner Wohnung auszuziehen und um die Welt zu joggen. Sein Hab und Gut brachte er in ein kostenpflichtiges Lagerhaus.

Im Mai 2018 meldete sich der damals 38-Jährige zu einer 100-Tage-Lauf-Challenge an, um jeden Tag zu trainieren. An seinem Geburtstag, dem 16. September 2018, startete er los. Seine persönlichen Genstände – Zelt, Kleidung, Ausrüstung – schob Schakin in einem Kinderwagen vor sich her.

Im Juni 2022 erzählte Schakin, dass er zunächst nur durch Japan laufen wollte. Er sei noch nie dort gewesen und habe sehen wollen, wie die Japaner so leben. "Es war mein Testland. Ich dachte, wenn ich durch Japan laufen könnte, dann könnte ich noch weiter laufen und bin nach Australien geflogen", sagte er. Nach Australien kamen dann Neuseeland, Chile, Argentinien, Südafrika, USA, Irland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Von Oktober 2021 bis Juli 2023 joggte der Mann durch Russland.

In Transbaikalien schloss ihm sich ein Hund an, der mit ihm bis nach Wladiwostok lief. Innerhalb von 134 Tagen legten die beiden 2.835 Kilometer zurück. Seitdem Schakin Russland verlassen hat, wohnt der Hund bei seinen Freunden in Ussurijsk.

In einem Gespräch mit regionalen Medien erzählte Schakin, dass er durchschnittlich sechs Stunden pro Tag schläft und mit einer Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Stunde läuft. Auf die Frage eines Korrespondenten nach Visa antwortete er: "Ich habe die russische Staatsbürgerschaft und einen amerikanischen Pass, daher musste ich nur einmal ein Visum beantragen, in Australien. In anderen Ländern kann ich als Tourist 90 Tage ohne Visum bleiben."

Auf Instagram berichtete Schakin, dass er auf insgesamt sechs Kontinenten und 18 Ländern unterwegs war. Er legte eine Strecke von 40.075 Kilometern zurück, was genau der Länge des Erdäquators entspricht. Ende Juli beendete er seine Reise am Kap Sōya in Japan, wo seine Reise im September 2018 begonnen hatte. "Ich werde mit einer Flasche Champagner feiern", sagte Schakin in einem Video, das er auf Telegram veröffentlichte.

