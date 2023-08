Lawrow: "Westliche Forderungen nach Friedensgesprächen nur taktischer Kniff"

Laut dem russischen Außenminister Sergei Lawrow geht es bei den westlichen Friedensinitiativen keineswegs um ein Ende des bewaffneten Konflikts. Der Westen wolle Kiew nur Zeit verschaffen, um aufzurüsten, so Lawrow.

Quelle: AFP © Natalia Kolesnikova/Pool/AFP

Die USA und ihre Verbündeten wollen kein Ende des Ukraine-Konflikts, und ihre angeblichen Friedensinitiativen sind lediglich Versuche, Kiew Zeit zu verschaffen, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Geopolitische Fragen müssten "nicht mit Selenskij besprochen werden, der eine Marionette in den Händen des Westens ist, sondern direkt mit seinen Herren", sagte Lawrow Anfang des Jahres. Direkte Verhandlungen mit den US-Amerikanern wären sinnvoll, sagte er der Zeitschrift International Affairs, als er auf diese Idee angesprochen wurde. Analyse HiMARS-Streumunition für Kiew – aber gehen die besseren Raketen nun an Warschau? "Das Problem ist jedoch, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht haben, den Konflikt zu beenden", erklärte Lawrow und stellte fest, dass "ihr offiziell erklärtes Ziel darin besteht, Russland eine 'strategische Niederlage' zuzufügen". Die Aussichten auf Verhandlungen zwischen Russland und dem Westen "sind in diesem Stadium nicht vorhanden", sagte Lawrow, während Kiews "westliche Sponsoren sie ständig dazu drängen, den Einsatz zu erhöhen". Das Beharren auf der sogenannten "Friedensformel" des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij bei den Treffen in Kopenhagen und Dschidda ‒ zu denen Russland nicht eingeladen war ‒ "zeugt kaum von der Absicht des Westens, mit Russland zu verhandeln", sagte Lawrow. Moskau hat Selenskijs Zehn-Punkte-Forderungskatalog als inakzeptables Ultimatum ohne Bezug zur Realität abgetan. Russland habe wiederholt versucht, zu verhandeln, angefangen bei den Minsker Vereinbarungen von 2014 und 2015 bis hin zu dem "drastischen Versuch, den westlichen Hauptstädten unsere Bedenken mitzuteilen" im Dezember 2021, so Lawrow. Der Westen habe Moskaus Initiative "arrogant zurückgewiesen" und stattdessen die Waffen- und Munitionslieferungen an Kiew ausgeweitet. Lawrow weiter: "Wir betrachten die heuchlerischen Forderungen des Westens nach Gesprächen als taktischen Trick, um Zeit zu gewinnen und den erschöpften ukrainischen Truppen eine Atempause und die Möglichkeit zu geben, sich neu zu formieren und mehr Waffen und Munition zu schicken." Er fügte hinzu, dass dies der Weg des Krieges und nicht eines friedlichen Einigungsprozesses sei. Angela Merkel, die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, hatte im vergangenen Dezember zugegeben, dass der deutsch-französische Vorschlag von 2015 in Minsk "ein Versuch war, der Ukraine Zeit zu geben", um ihr Militär aufzurüsten. Dies wurde dann vom ehemaligen französischen Präsidenten François Hollande bestätigt. Mehr zum Thema – Medienbericht: US-Geheimdienste glauben, dass die Ukraine-Offensive scheitern wird

