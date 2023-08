Nordkorea zu Fall Travis King: US-Soldat wagte illegalen Grenzübertritt wegen Frustration

Nordkorea bestätigt erstmals öffentlich, dass sich Travis King in dem Land aufhält. Nach Angaben der lokalen Medien will der US-Soldat Asyl beantragen. Der 23-Jährige soll den illegalen Grenzübertritt angesichts seiner Frustration wegen Rassendiskriminierung gewagt haben.

Am Mittwoch haben nordkoreanische Behörden erstmals über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA öffentlich bestätigt, dass sich der US-Bürger Travis King in der Tat im asiatischen Land befindet. Der US-Soldat habe demnach zugegeben, die Grenze illegal passiert zu haben. Er habe diesen Schritt mit seinem Groll gegen das US-Militär und seiner Frustration angesichts der Ungleichheit in der US-Gesellschaft erklärt. Er empfinde Abneigung gegen Misshandlung und Rassendiskriminierung innerhalb der US-Armee, hieß es.

Darüber hinaus meldet KCNA, dass der 23-Jährige in Nordkorea oder einem anderen Land Asyl beantragen wolle. Der US-Bürger sei festgenommen worden. Die Untersuchung seines Falls laufe weiter und es sei unwahrscheinlich, dass er bald wieder auf freiem Fuß sei.

Unter Berufung auf einen Sprecher im US-Verteidigungsministerium berichtet der US-Sender CNN, dass die US-Regierung Kings Aussagen derzeit nicht verifizieren könne. Das Pentagon bemühe sich um eine sichere Rückkehr des geflohenen Soldaten:

"Die Priorität des Ministeriums ist es, den Soldaten King nach Hause zu bringen, und wir arbeiten über alle verfügbaren Kanäle daran, dies zu erzielen."

Kings Mutter Claudine Gates bittet laut CNN die Behörden in Pjöngjang darum, ihren Sohn menschlich zu behandeln. Für einen Anruf ihres Sohnes wäre sie "sehr dankbar".

Am 18. Juli hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass ein US-Armeeangehöriger illegal die Grenze zu Nordkorea passiert habe. Er wurde als Travis King identifiziert. Laut Medienberichten war der 23-Jährige vor seiner Flucht in das kommunistische Land 47 Tage lang in Südkorea inhaftiert, nachdem er mit Einheimischen in Streit geraten war. Nach der Freilassung hielt er sich einige Zeit in US-Militäreinrichtungen in Südkorea auf und hätte auf den Stützpunkt Fort Bliss im US-Bundesstaat Texas zurückkehren sollen. Anstatt seinen Flug in Richtung Heimat anzutreten, buchte der Soldat jedoch einen touristischen Flug zur demilitarisierten Zone und setzte sich nach Nordkorea ab.

