Großwetterlage der deutschen Medien: Realpolitik mit Alexander von Bismarck

Großwetterlage der deutschen Medien: Wie berichtet man von russischer Politik, Deutschlands wirtschaftlichem Abstieg und den Rekordwerten der AfD?

In der Sendung analysiert Alexander von Bismarck die Berichterstattung der deutschen Mainstream-Medien zu solchen Themen wie dem Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg, Drohnen-Angriffe der Ukraine auf Moskau, Waffenlieferungsforderungen der SPD sowie zu anderen wichtigen Fragen und äußert dazu wohlbegründet seine eigene Meinung. Die Rolle der Dialogbereitschaft und ihres Potenzials hat dabei einen besonderen Stellenwert. Alexander von Bismarck ist Großneffe einer der größten und bedeutendsten Figuren der deutschen Geschichte, des Reichskanzlers Otto von Bismarck. Darüber hinaus ist er Begründer des für Diplomatie einstehenden Bismarck-Dialogs und Mitglied im Deutsch-Russischen Forum. Aus seinem Zuhause, dem Familienschloss Döbbelin in der Altmark, wird er in der neuen Sendung "Realpolitik mit Alexander von Bismarck" fundierte Analysen und Erörterungen des Weltgeschehens außerhalb der vorherrschenden politischen Diskurslinie durchführen.

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

