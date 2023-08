Warnfeuer eröffnet: Russisches Schiff zwingt Frachter im Schwarzen Meer zur Inspektion

Ein unter Flagge von Palau fahrender Trockenfrachter, der in den ukrainischen Hafen Ismail unterwegs war, ist am Sonntagmorgen durch ein Schiff der russischen Schwarzmeerflotte unter Einsatz von Warnfeuer gestoppt und zur Inspektion der mitgeführten Fracht auf Waffen gezwungen worden.

Quelle: Sputnik © Alexander Galperin

Die Besatzung des russischen Patrouillenschiffs "Wassili Bykow" hat das Warnfeuer eröffnet, um ein unter der Flagge von Palau fahrendes Trockenfrachtschiff zu inspizieren, das den ukrainischen Hafen Ismail im Schwarzen Meer ansteuerte. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erklärte hierzu am Sonntag offiziell: "Am 13. August gegen 6.40 [Uhr] Moskauer Zeit entdeckte das Patrouillenschiff der Schwarzmeerflotte 'Wassili Bykow', das mit der Kontrolle der Navigation befasst war, im südwestlichen Teil des Schwarzen Meeres das unter der Flagge von Palau fahrende Trockenfrachtschiff 'Şükrü Okan', das in den ukrainischen Hafen Ismail unterwegs war." Der Kapitän des Schiffes reagierte nicht auf die Aufforderung zu stoppen, um die Fracht auf den möglichen Transport von verbotenen Waren zu überprüfen. Aus diesem Grund eröffneten russische Matrosen das Warnfeuer aus automatischen Handfeuerwaffen. "Um das Trockenfrachtschiff zu inspizieren, wurde ein Ka-29-Hubschrauber mit einer Gruppe russischer Soldaten vom Patrouillenschiff 'Wassili Bykow' abgesetzt. Aufgrund der Ergebnisse der Funkgespräche stoppte das Schiff seine Fahrt und das Inspektionsteam ging an Bord des Trockenfrachters", so das Ministerium weiter. Nach Abschluss der Inspektion konnte das Frachtschiff seine Fahrt zum Hafen von Ismail fortsetzen. Nutzte den Bedürftigen wenig: Debatte zum Ende des Getreideabkommens Schiffe der Schwarzmeerflotte patrouillieren weiterhin in den vorgesehenen Gebieten, so das Ministerium abschließend. Wie das russische Verteidigungsministerium bereits am 19. Juli erklärt hatte, werden nach dem Stopp des Getreidehandels und der Einschränkung des humanitären Seekorridors ab Mitternacht des 20. Juli alle Schiffe, die im Schwarzen Meer ukrainische Häfen anlaufen, als potenzielle Träger militärischer Fracht betrachtet und als in den Ukraine-Konflikt aufseiten des Kiewer Regimes verwickelt angesehen. Wie das Außenministerium Russlands später erklärte, bezog sich die Erklärung des Militärs auf die Inspektion von Schiffen, die die Häfen der Nachbarrepublik anlaufen. Russland hat seine Beteiligung an dem Getreidegeschäft gekündigt, weil der zweite Teil des Pakets, in dem es unter anderem um die Sicherstellung der Ausfuhr russischer Düngemittel und landwirtschaftlicher Erzeugnisse ging, während der gesamten Laufzeit der Vereinbarungen nicht erfüllt wurde. Mehr zum Thema - Moskau zieht Sicherheitsgarantien im Schwarzmeerkorridor zurück

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.