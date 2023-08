Hurrican Dora sorgt auf Hawaii für Waldbrände, Chaos und bis dato 36 Tote

Mindestens sechsunddreißig Menschen sind nach vorläufigen Erkenntnissen bei Waldbränden auf der hawaiianischen Insel Maui ums Leben gekommen, nachdem starke Winde des Hurrikans Dora und trockene Bodenverhältnisse Brände entfacht und massive Evakuierungen auf ganz Hawaii ausgelöst hatten, so US-Medien berichtend. Annähernd apokalyptische Zustände erlebten dabei die Menschen in der Stadt Lahaina auf Maui. Die verantwortliche Gouverneurin Sylvia Luke gab bereits am Dienstag eine Notstandserklärung heraus, in der es hieß, die Brände hätten hunderte Hektar Land verbrannt und eine Reihe von Schulen und Straßen zur Schließung gezwungen. Videos auf X/Twitter dokumentierten die Katastrophe:

New video from Front Street shows virtually all of downtown Lahaina has been burned down. pic.twitter.com/i4ViDhz8K7 — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) August 9, 2023

So basically the entire island is on fire. Somehow where I am, the driest part of the island, has been so far spared. This is Lahaina town, the popular tourist town on the island. (Not my video.) Apartments and stores have burned down. pic.twitter.com/msvj6lPgIg — Shayla Maddox 🎨🏝️ (@shaylamaddox) August 9, 2023

Nach Angaben von Clay Trauernicht, einem Spezialisten für tropische Brände an der University of Hawaii in Manoa, handelt es sich aktuell um "den tödlichsten Waldbrand in der Geschichte des Bundesstaates", so die New York Times zitierend. Ein Helikopter-Pilot gab dem US-Sender CNN zu Protokoll, "es sähe wie in einer Kriegszone aus, als ob das Gebiet bombardiert wurde".

Utter devastation left by the wildfires in Maui, Hawaï. It is far from hyperbole to say that Lahaina has been wiped off the map.Credit: Vince Carter pic.twitter.com/dlwxTNY51R — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 9, 2023

Mindestens drei Brände auf der Insel wurden durch starke Winde ausgelöst, als ein Hurrikan über den Pazifik Hunderte von Meilen nach Süden zog. Das Inferno brach so schnell aus, dass einige Bewohner ins Meer rannten, um dem Rauch und den Flammen zu entkommen. Sie wurden von der US-Küstenwache gerettet, so die Behörden des Bezirks Maui. Andere entkamen mit dem Auto und fuhren im Schatten der West Maui Mountains an den Flammen vorbei. Tausende Touristen sind vorerst an Flughäfen gestrandet.

VIDEO FROM THE CAR PEOPLE ARE PASSING RIGHT IN THE MIDDLE OF MAUI THE FLAMES AND IT LOOKS LIKE HELL🔥#mauifire#Hawaii#Lahainapic.twitter.com/McoZLDVYFB — N3RO (@N3RONEWS) August 9, 2023

Mehrere Fluggesellschaften sagten laut CNN ihre Flüge nach Maui am Mittwoch kurzfristig ab, jedoch gebe es weiterhin Flüge von Maui, damit Urlauber ihre Rückreise antreten könnten.

