Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023: Bewerbungen werden jetzt angenommen

Ab sofort nimmt der Fernsehsender RT Bewerbungen für die Khaled Alkhateb International Memorial Awards entgegen, einen jährlichen internationalen Preis, mit dem die besten journalistischen Arbeiten aus Konfliktzonen ausgezeichnet werden.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Der Preis wurde im Gedenken an den Journalisten Khaled Alkhateb ins Leben gerufen, der am 30. Juli 2017 während seiner Arbeit für RT Arabic in Syrien getötet wurde. In den folgenden Kategorien wird der internationale Preis verliehen: - "Bester Beitrag aus einer Konfliktzone": Geschichten über bewaffnete Konflikte und deren Nachwirkungen. - "Bester Beitrag: Humanitäre Mission": Geschichten über Menschen in Konfliktgebieten, die Zivilisten und Flüchtlingen helfen. Beiträge über den Wiederaufbau von Städten und die Rückkehr zu einem friedlichen Leben. Die Gewinner der Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 erhalten einen Geldpreis in Höhe von 200.000 Rubel. Um sich zu bewerben, besuchen Sie bitte die Webseite https://award.rt.com. Es werden Beiträge in schriftlicher Form und als Video akzeptiert. Zuvor wurden die Khaled Alkhateb International Memorial Awards an Teilnehmer aus Russland, Irak, Irland, Singapur, den USA, Italien, Indien, Syrien und Jemen verliehen. Diese Beiträge befassen sich mit den Konflikten in Jemen, Syrien, Irak, Libyen, Mosambik, den Philippinen und der Ukraine. Der Fernsehsender RT hat die Khaled Alkhateb International Memorial Awards zum Gedenken an Khaled Alkhateb gestiftet, einen 25-jährigen Journalisten, der für RT Arabic gearbeitet hatte. Er wurde 2017 bei einem Raketenangriff von Kämpfern in der syrischen Provinz Homs getötet. In seinen Reportagen berichtete Khaled über Kämpfe zwischen syrischen Regierungstruppen und Terroristen. Mehr zum Thema - Diesjährige Gewinner der Khaled Alkhateb International Memorial Awards stehen fest

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.