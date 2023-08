Peskow kontert Borrell: Russland schafft keine Getreideabhängigkeit und erfüllt nur seine Pflicht

Dmitri Peskow reagiert auf Josep Borrells Äußerungen, wonach Russland Entwicklungsländern billiges Getreide anbiete, "um sie abhängig zu machen". Der Kremlsprecher stellt klar: Russland erfüllt seine Verpflichtungen und bleibt ein verlässlicher Lieferant.

Quelle: Sputnik © Pavel Bednyakov

Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich unter Berufung auf ein Schreiben des Chefs der EU-Diplomatie Josep Borrell berichtet hat, ist dieser Ansicht, dass Russland Entwicklungsländern billiges Getreide anbiete, "um sie abhängig zu machen". "Während die Welt mit Versorgungsengpässen und Preiserhöhungen zu kämpfen hat, bietet Russland gefährdeten Ländern zweiseitige Getreidelieferungen zu reduzierten Preisen an", soll Borrell laut Reuters erklärt haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow stimmt der Position des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik der EU nicht zu. Er erklärte, Russland sei und bleibe ein zuverlässiger Lieferant, erfülle alle Verpflichtungen und könnte noch mehr tun, wenn es keine Sanktionen gäbe. Gegenüber Journalisten betonte Peskow: "Russland war und bleibt trotz bekannter Probleme ein zuverlässiger Lieferant." "Russland erfüllt alle seine Verpflichtungen. Und es könnte sogar noch mehr tun und die wachsende Nachfrage befriedigen, wenn es nicht die völkerrechtswidrigen Sanktionsbeschränkungen gäbe, mit denen wir zu kämpfen haben." Mehr zum Thema - Hunger bekämpfen? Dann Schluss mit den Sanktionen gegen russisches Getreide und Düngemittel

