Johnny Depp kommt im November nach Russland

US-Schauspieler Johnny Depp plant für November einen Besuch in Russland. Dies berichtet die russische Band Jamore mit dem Hinweis, dass man gemeinsam mit dem weltberühmten Star ein Lied aufnehmen werde. Depp werde einen Gittarrenpart beisteuern, heißt es.

Quelle: Gettyimages.ru © Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio

Die PR-Managerin der russischen Gruppe Jamore Maria hat in einem Interview mit russischen Nachrichtenagenturen offenbart, dass sie am 10. November die Ankunft des amerikanischen Schauspielers und Musikers Johnny Depp in Russland erwarte. Wörtlich hieß es: "Die Aufnahme eines Songs mit Jamore ist für den 12. November geplant, und am darauffolgenden Wochenende, wenn es klappt, wird Depp ein Konzert im Rahmen seiner Tournee geben. Das ist das, was aus dem letzten Gespräch bekannt ist." Maria merkte außerdem an, dass Depp mit der russischen Band einen Gitarrenpart für den Track aufnehmen werde und der Song von "den Komplexitäten des Lebens und dem Positiven darin" handele. Komme was wolle – Johnny Depp soll trotz Sanktionen eine Reise nach Russland vorbereiten Jamore wurde im Jahr 2022 gegründet und besteht aus Sänger Sergei Lomonossow, Gitarrist und Keyboarder Michail Lissow und Schlagzeuger Wjatscheslaw Maier. Überdies äußerte sich die Vertreterin der Musiker zu dem jüngsten Vorfall im Zusammenhang mit Depps Videobotschaft an die Zuschauer des Films "Jeanne du Barry". Darin bedankte er sich bei allen, die den neuen Film mit ihm in der Hauptrolle gesehen haben, und versprach den Fans, sie bald wiederzusehen. Viele hielten dies für eine direkte Ansprache an die russischen Anhänger. Johnny Depps Assistent, der Manager Stephen Deuters, antwortete jedoch auf seinem Twitter-Account, dass ein Besuch des Schauspielers in Russland "nicht geplant" sei. Laut Maria habe das, was passiert sei, nichts mit den Vereinbarungen über das Treffen mit den Jamore-Musikern zu tun. Zuvor hatten viele Medien geschrieben, dass die Verhandlungen über den Besuch des Schauspielers in Russlands bereits im Jahr 2018 geführt worden sein sollen. Damals kam Depp nach Moskau, um zusammen mit der Rockband Hollywood Vampires aufzutreten. Damals soll auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Tracks mit Jamore besprochen worden sein. Mehr zum Thema – Johnny Depp gewinnt Verleumdungsklage gegen Ex-Frau Amber Heard

