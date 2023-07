Raketeneinschlag im russischen Taganrog: Verletzte in einem Café

Im südrussischen Taganrog hat sich am Freitagnachmittag eine Explosion ereignet. Nach Angaben des Verwaltungschefs des Gebiets Rostow schlug eine Rakete neben einem Café ein und zerstörte dieses. Nach derzeitigem Stand gibt es 15 Verletzte, sieben von ihnen mussten hospitalisiert werden.

Im südrussischen Taganrog (nach Rostow am Don die zweitgrößte Stadt im Gebiet Rostow) hat sich am Freitagnachmittag eine Explosion ereignet. Auf Videos sind Trümmer eines offenbar kleinen Gebäudes zu sehen. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti berichtet, dass es Verletzte gibt. Nach Informationen der Nachrichtenplattform Absatz handelt es sich bei dem von der Explosion betroffenen Gebäude um ein Café. Die Zahl der Verletzten dort wurde unter Berufung auf Rettungsdienste mit zwölf angegeben, unter den Trümmern sollten sich noch Menschen befinden. Nach Informationen von RIA Nowosti soll eine Rakete in dem Gebäude eingeschlagen sein. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf den Gouverneur der Region. Die Zahl der Verletzten wird jetzt mit 15 angegeben, Tote soll es demnach nicht geben. Auch soll es sich nach Angaben des Gouverneurs um leichtere Verletzungen handeln, sieben Personen mussten hospitalisiert werden. TASS meldete um 17:14 Uhr Ortszeit, dass sich keine Menschen mehr unter den Trümmern befinden. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat bestätigt, dass es sich um einen ukrainischen Raketenangriff auf Taganrog gehandelt hat. Es wird konkretisiert, dass die Rakete durch die russische Luftverteidigung abgeschossen werden konnte, ihre Trümmer aber auf die Stadt stürzten und dabei zu den Zerstörungen führten. Bei der Rakete soll es sich demnach um einen für Angriffszwecke umgerüsteten Flugkörper des sowjetischen Flugabwehrraketensystems S-200 handeln. Mehr zum Thema - Sacharowa wendet sich nach ukrainischem Terror an US-Amerikaner: "Habt ihr 9/11 vergessen?"

