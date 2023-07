Washington verstärkt Truppen in Syrien - und hat dabei auch Russland im Visier

Von Rafael Fachrutdinow

Das US-Kommando hat zusätzliche militärische Ausrüstung und materiell-technische Mittel aus dem Irak in seine Stützpunkte in Syrien verlegt. Dies berichtete die syrische Zeitung Al Watan unter Berufung auf Quellen in Oppositionsgruppen. Demnach überquerten mehrere Militärtransportkonvois den Grenzübergang Al-Walid und gelangten in das Territorium der nordöstlichen Provinz Al-Hasaka.

Zusammen mit den gepanzerten Fahrzeugen ist auch eine große Gruppe von US-Soldaten nach Syrien verlegt worden. Nach Angaben der Zeitung hat sich ihre Zahl seit dem 15. Juli von 500 auf 1.500 erhöht. Ein Teil des militärisch-technischen Personals hilft bei der Ausbildung kurdischer Kämpfer der "Demokratischen Kräfte Syriens", während andere Flugplätze sowie Öl- und Gasfelder in Al-Hasaka und der Nachbarprovinz Deir ez-Zor bewachen, berichtet TASS.

Die Verstärkung der militärischen Präsenz Washingtons in Syrien erfolgt vor dem Hintergrund der eskalierenden Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in der Region. So kam am vergangenen Samstag die MQ-9-Reaper-Drohne der US-geführten internationalen Koalition dem Flugzeug der russischen Luftstreitkräfte in der Nähe von Al-Bab gefährlich nahe. Dies berichtete Oleg Gurinow, stellvertretender Leiter des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien.

Ihm zufolge hat das Flugzeug durch den Aufprall der Leitsysteme automatisch Abwehrsysteme ausgelöst. Gleichzeitig hätten die russischen Piloten "hohe Professionalität bewiesen, indem sie rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um eine Kollision zu verhindern", sagte er.

Darüber hinaus berichtete Gurinow am 20. Juli, dass F-16-Kampfjets der von den USA geführten internationalen Koalition ihre Leitsysteme eingesetzt hätten, um ein russisches Kampfflugzeug anzuvisieren. Ende Mai wies er auch darauf hin, dass Piloten der US-Luftstreitkräfte Waffensysteme aktivieren, wenn sie sich russischen Flugzeugen in der Luft nähern.

Nach Angaben des US-Zentralkommandos führten russische Kampfjets bei solchen Zwischenfällen angeblich "unsichere und unprofessionelle Manöver" durch. Gleichzeitig haben russische Flugzeuge jedes Recht, dort zu sein – es gibt einen russischen Luftwaffenstützpunkt in Syrien auf Ersuchen der Regierung des Landes.

Außerdem fanden in der Region kürzlich russisch-syrische Militärübungen statt, bei denen gemeinsame Aktionen der Luftstreitkräfte, der Luftverteidigung und der elektronischen Kampfführung zur Abwehr von Luftangriffen geübt wurden. Dementsprechend wurde der Luftraum in dem Gebiet gesperrt, und US-amerikanische Drohnen verstießen gegen das Verbot.

Sie haben illegal gehandelt – wie alle US-Militärs, die sich de facto illegal im Osten und Südosten Syriens aufhalten. Ihre Präsenz ist nicht das Ergebnis einer Resolution des UN-Sicherheitsrats oder direkter Vereinbarungen mit den rechtmäßigen syrischen Behörden.

Gleichzeitig hält nicht jeder in den Vereinigten Staaten das Vorgehen seiner Armee in Syrien für richtig. Die Fähigkeit der USA, Russlands Verhalten in Syrien einzudämmen, sei begrenzt, sagte Joel Rubin, ein ehemaliger stellvertretender Berater des US-Außenministers in der Regierung des früheren Präsidenten Barack Obama. Seiner Meinung nach wird Russland die Nachgiebigkeit der USA weiterhin auf die Probe stellen, insbesondere nachdem die Beziehungen zwischen den beiden Ländern durch den Konflikt in der Ukraine weiter abgebrochen sind, berichtet Fox News Digital.

Dennoch erwägen die USA eine militärische Reaktion auf die russische Präsenz im syrischen Luftraum angesichts der zunehmenden Spannungen, berichtete Daily Express letzte Woche unter Berufung auf einen hochrangigen Pentagon-Beamten. Die Aktivierung der USA an der syrischen Front kann durch die Tatsache bestätigt werden, dass frühere Kongressabgeordnete einen Gesetzentwurf eingebracht haben, in dem die USA aufgefordert werden, internationale Bemühungen zu unterstützen, um die Regierung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad "für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen", berichtete Al Jazeera.

Orientalist Kirill Semenov, Experte beim Russischen Rat für Auswärtige Angelegenheiten, wies darauf hin:

"Generell befürchten die USA zwar Angriffe proiranischer Milizen auf US-Militäreinrichtungen in Syrien, aber eine Verdreifachung des Kontingents zur Ausbildung kurdischer Kämpfer erscheint mir überflüssig. Ich glaube, die USA bereiten sich auf eine größere Kampfhandlung vor, an der auch Flugzeuge auf dem Militärstützpunkt Al Udeid in Katar beteiligt sind."

Der Analyst warnte:

"Wenn wir über das Gebiet sprechen, in dem die Amerikaner einen Konflikt erwarten, ist der wahrscheinlichste Kandidat die Stadt Qamischli im Nordosten Syriens. Dort sind proiranische Kräfte und kurdische Verbände gemischt. Außerdem gibt es einen russischen Militärstützpunkt am örtlichen Flughafen und russische Kontrollpunkte in der gesamten Region. Jede Provokation von irgendeiner Seite dort könnte zu einem Ausbruch führen."

Der Gesprächspartner glaubt:

"Die Türkei wird sich natürlich auch gegen die Verstärkung der US-Militärpräsenz in der Region wenden. Ankara wird dies auf hochrangigen internationalen Plattformen tun. Sie wird die Vereinigten Staaten beschuldigen, terroristische Organisationen zu unterstützen, die die Türkei als kurdische Einheiten ansieht."

Wladimir Wassiljew, leitender Forscher des Instituts für die USA und Kanada der Russischen Akademie der Wissenschaften, sieht die Situation anders. Er meint:

"Die USA spielen immer auf mehreren Tischen. Der Hauptvektor ist jetzt ein Frontalangriff auf Russland durch die Ukrainer. Aber wenn sich der Misserfolg auf dieser Flanke ihrer Außenpolitik verschlimmert und die lautstark angekündigte 'Gegenoffensive' keine Früchte trägt, werden die USA Plan B unter dem Tisch hervorholen – es geht um Syrien."

Der Analyst führte aus:

"Es scheint, dass Washington beschlossen hat, den Fall Syrien nach der Prigoschins Rebellion zu aktivieren. Sie erwarten, dass die Situation in der Republik eskaliert und die russischen Streitkräfte darin einbezogen werden. Außerdem braucht die Regierung von Biden vor den Wahlen siegreiche geopolitische Entscheidungen. Syrien ist ein langfristiges Projekt der US-Behörden, an dem Barack Obama beteiligt war. Die Demokraten haben dieses Projekt geerbt und kehren nun zu ihm zurück."

Der Experte fügte hinzu:

"Es ist wahrscheinlich, dass die USA die Situation in Syrien eskalieren werden, genau wie in der Ukraine. Auch der türkische Faktor spielt hier eine wichtige Rolle, die wir berücksichtigen müssen."

Es gibt jedoch auch eine andere Sichtweise. So glaubt der Amerikanist Malek Dudakow, dass der Druck auf Russland in Syrien nicht die Priorität Washingtons ist. Er merkte an:

"Im Allgemeinen gibt es einflussreiche Leute in der Biden Regierung und in Trumps Team, die sicher sind, dass es für die Amerikaner an der Zeit ist, sich aus Syrien zurückzuziehen. Natürlich sollten wir das nicht vor der Wahl erwarten, aber im Jahr 2024 ist es wahrscheinlich, dass die amerikanischen Streitkräfte aus der Region abgezogen werden, entweder nach Osteuropa, um Russland zu bekämpfen, oder in den asiatisch-pazifischen Raum, um einen Kampf mit China aufzunehmen."

Der Gesprächspartner schlussfolgert:

"Daraus können wir schließen, dass Zusammenstöße zwischen den Amerikanern und den russischen Truppen in Syrien, falls es welche geben wird, nur zufällig sein werden. Gezielte Provokationen seitens der USA sind in diesem geopolitischen Raum nicht zu erwarten."

Übersetzt aus dem Russischen. Zuerst erschienen auf Wsgljad.

Rafael Fachrutdinow ist ein russischer Journalist.

