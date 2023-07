US-Bürger nach illegaler Einreise in Nordkorea festgenommen

Nach UN-Angaben hat ein US-Bürger bei einem Besuch des südkoreanischen Grenzgebiets unerlaubt die stark gesicherte Grenze nach Nordkorea übertreten. Dort wurde er verhaftet und befindet sich nun in Gewahrsam der nordkoreanischen Behörden.

Quelle: Legion-media.ru © Lee Young Ho/Sipa USA

Ein US-Bürger hat nach UN-Angaben bei einem Besuch des südkoreanischen Grenzgebiets unerlaubt die stark gesicherte Grenze nach Nordkorea übertreten und wurde kurze Zeit später verhaftet. Wie das UN-Kommando vor Ort am Dienstag mitteilte, habe der US-Bürger bei einer Besichtigung der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die militärische Demarkationslinie "ohne Genehmigung" überquert. Das dortige Kommando der Vereinten Nationen teilte am Dienstag mit, dass sich der US-Bürger nun in Gewahrsam der nordkoreanischen Behörden befindet. Mehrere südkoreanische Medien berichteten am Dienstag, dass es sich um einen Soldaten der US-Armee handelt. Offiziell bestätigt wurde dies zunächst nicht. Auf Twitter teilte das UN-Kommando mit: "Ein Staatsangehöriger der USA überquerte auf einer JSA-Orientierungstour ohne Genehmigung die militärische Demarkationslinie in die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK). Wir glauben, dass er sich derzeit in DVRK-Gewahrsam befindet, und arbeiten mit unseren KPA-Kollegen zusammen, um diesen Vorfall aufzuklären." Atomwaffenfähiges US-U-Boot ankert erstmals seit Jahrzehnten im südkoreanischen Hafen Busan Da nach dem Koreakrieg von 1950 bis 1953 kein Friedensvertrag geschlossen wurde, befinden sich Nord- und Südkorea bis heute formell im Kriegszustand. Seit Kriegsende trennt eine entmilitarisierte Zone die beiden koreanischen Staaten, die angrenzenden Gebiete werden streng bewacht. Während Südkorea zu den Verbündeten der USA gehört, sind die USA und das kommunistische Nordkorea verfeindet. In den vergangenen Jahren kam es bereits mehrfach zu illegalen Grenzübertritten durch US-Amerikaner. In Nordkorea wurden diese meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und nach langen Verhandlungen mit den USA wieder freigelassen. Mehr zum Thema - Drei von Nordkorea freigelassene US-Bürger sind zurück in der Heimat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.