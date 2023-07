Boris Johnson: Größter Feind der Ukraine ist Ermüdung ihrer Anhänger

Nach Ansicht des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson ist der Hauptfeind der Ukraine in dem Konflikt mit Russland nicht die russische Armee. Seiner Meinung nach ist es die "Erschöpfung der übrigen Welt" und insbesondere der ukrainischen Anhänger.

Quelle: Gettyimages.ru © Wiktor Szymanowicz/Anadolu Agency

Der größte Feind Kiews im Konflikt mit Russland sei die Müdigkeit seiner Anhänger gegenüber der Ukraine, behauptete der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson in einem Interview mit CNN. Er sagte: "Dies ist die Erschöpfung des Rests der Welt und insbesondere der Anhänger der Ukraine im Glauben, dass sie gewinnen werden. Aber sie müssen gewinnen, das ist absolut notwendig." Medien: Selenskij drohte mit Fernbleiben von erster Sitzung des Ukraine-NATO-Rates Johnson behauptete, ein Sieg Kiews sei "lebenswichtig für Demokratie und Freiheit auf der ganzen Welt". Er forderte die USA außerdem auf, des zermürbenden Kampfes der Ukraine mit Russland nicht müde zu werden und ihre Unterstützung für Kiew fortzusetzen, einschließlich der Waffenhilfe. Der ehemalige britische Premierminister betonte, dass es "keine mögliche Rechtfertigung" für einen Aufschub der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geben könne. Im vergangenen August hatte der ukrainische Verteidigungsminister Alexei Resnikow eingeräumt, dass das Gefährlichste für das Land im Konflikt mit Russland das "Ermüdungssyndrom" der internationalen Gemeinschaft sei. Er hatte angemerkt: "Wir müssen reden – zum Beispiel mit Ihnen reden –, erklären und die Menschen auffordern, sich dieser Müdigkeit nicht hinzugeben. Denn das ist sehr, sehr gefährlich für uns." Im Januar dieses Jahres hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki eine Ermüdung der westlichen Länder in Bezug auf den Konflikt in der Ukraine festgestellt. Er hatte die führenden Politiker der Welt vor solchen Gefühlen gewarnt. Vor einigen Monaten seien die Gespräche über die Ukraine noch auf einer anderen emotionalen Ebene und einem anderen Niveau des Engagements geführt worden, hatte er unterstrichen. US-Außenminister Antony Blinken widersprach den Aussagen über die Ermüdung der USA bei der Unterstützung der Ukraine. Er stellte fest, dass die Unterstützung Washingtons für Kiew nicht schwächer werde. Mehr zum Thema – Selenskij "wütend": Unangenehme Überraschung für die Ukraine beim NATO-Gipfel

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.