Abschaltung ab August: Europaweite Sperrung bei fehlender Zensur durch Social-Media-Betreiber

Bei nicht näher definierten "sozialen Unruhen" können ab 25. August 2023 europaweit soziale Plattformen gesperrt werden. "Die Interventionen werden extrem schnell sein", erklärte der verantwortliche EU-Kommissar Thierry Breton in einem Interview.

Bei nicht näher definierten "sozialen Unruhen" können künftig soziale Plattformen europaweit gesperrt werden, falls sie die neuen EU-Regeln des "Digital Services Act" (DSA, auf Deutsch "Gesetz für digitale Dienstleister") – nicht umsetzten. Das erklärte der dafür offenbar verantwortliche EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Thierry Breton am Montag in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France Info. Meinung Das dystopische "Medienfreiheitsgesetz" der Europäischen Union ist ein Trojanisches Pferd Als zugleich ehemaliger Chef der französischen Telecom drohte er damit, im Falle "sozialer Unruhen" alle sozialen Netzwerke in Europa abzuschalten. Auf der Grundlage des europäischen Digital Services Act könne er TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat vollständig sperren lassen, sofern deren Betreiber nicht gegen mutmaßlich rechtswidrige Inhalte vorgingen. Darüber berichtete auch Der Standard in Österreich am Dienstag. Demnach müssten 19 große Onlineplattformen, darunter TikTok, Snapchat, Instagram und Twitter, ab dem 25. August neue rechtliche Voraussetzungen zur Eindämmung "illegaler und schädlicher Inhalte" erfüllen: "Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern in der EU müssen der Kommission außerdem eine erste detaillierte Bewertung ihrer größten Risiken für die Nutzer vorlegen", gab Der Standard die neue Regelung wieder. Ansonsten hätten die Betreiber mit Geldbußen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Umsatzes zu rechnen. Gegenüber France Info teilte Thierry Breton mit, dass Hass-Nachrichten oder zum Beispiel Aufrufe zum Töten nach dem 25.August in den sozialen Netzwerken untersagt und sofort bestraft würden: "All das wird ab dem 25. August nicht mehr möglich sein." Meinung Die Rückkehr der Unfreiheit – eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit "Wenn es hasserfüllte Inhalte gibt, Inhalte, die zum Beispiel zur Revolte aufrufen, die auch zum Töten oder zum Abfackeln von Autos aufrufen, sind sie verpflichtet, diese Inhalte sofort zu löschen. Wenn sie dies nicht tun, werden sie sofort bestraft." Sollten "die Plattformen nicht sofort handeln, ja, dann können wir zu diesem Zeitpunkt nicht nur eine Geldstrafe verhängen, sondern auch die Nutzung auf unserem Territorium verbieten (...) Die Interventionen werden extrem schnell sein", versicherte Breton. Nach der Interpretation von France Info hieße das: "Abschaltung der sozialen Netzwerke, die sich nicht an die Regel halten." Dazu habe Breton betont, dass dies dann keine Entscheidung einer Person oder eines Landes sei: "Das wird das Gesetz tun" und nicht "eine Person, ein Staat oder ein Vorstand", erklärte er die Verantwortlichkeit für den Abschaltungsprozess. Dem EU-Kommissar zufolge bereiteten sich die sozialen Medien bereits auf diese neue Regelung vor. Ab dem 25. August "müssen sie uns [der EU] nachweisen, dass sie Maßnahmen zur Durchsetzung des Gesetzes getroffen haben." Der Chef von Facebook, Instagram und Meta habe gegenüber Breton schon "bestätigt, dass er dafür 1.000 Personen einstellen wird". Twitter, TikTok und Snapchat seien noch nicht so weit fortgeschritten, deutete Breton gegenüber France Info an. Macron bereitet Frankreich auf Zensur vor: An den Krawallen sind soziale Netzwerke schuld Der Standard erinnerte daran, dass in der Vorwoche auch der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Versammlung von 250 Bürgermeistern seines Landes ein Social-Media-Verbot oder zumindest Nutzungseinschränkungen vorgetragen habe: "Wir müssen über die Nutzung dieser Netzwerke durch die Jugend nachdenken" und dabei auch Verbote ins Auge fassen. Als Medien daraufhin Vergleiche mit staatlicher Zensur in China und Iran zogen, soll Macron schließlich sogar Kritik aus der eigenen Partei zu hören bekommen haben. Die französische Regierung sei diesbezüglich zurückgerudert, so die österreichische Zeitung. In der kommenden Woche werde die EU-Kommission bei TikTok einen "Stresstest" durchführen, habe Breton angekündigt. Dabei werde geprüft, ob das Unternehmen die neuen Regeln einhalten könne. Twitter habe den Test schon absolviert und Meta wolle ihn noch im Juli machen. Mehr zum Thema - "Mutige Regulierung": Wissenschaftler fordert strengere Zensur "propagandistischer Auslandsmedien"

