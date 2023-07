CNN: FBI löscht in Zusammenarbeit mit Kiew prorussische Social-Media-Konten

Das FBI arbeitete mit ukrainischen Geheimdiensten zusammen, um prorussische Konten in sozialen Medien zu löschen, so CNN in einem Bericht. Dabei wurden die Informationen der ukrainischen Behörden nicht überprüft, sodass auch offizielle US-Konten erfasst wurden.

Quelle: Legion-media.ru © Graeme Sloan/Sipa USA

Das FBI arbeitete mit dem ukrainischen Sicherheitsdienst (SBU) zusammen, um prorussische Konten in sozialen Medien zu löschen, so der US-Sender CNN unter Berufung auf einen Bericht des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses. Dabei wurden viele Konten unangemessen zensiert, weil die US-Behörde die aus der Ukraine übertragenen Daten nicht überprüft hat. CNN meldet: "Das FBI hat sich auf Geheiß des ukrainischen Geheimdienstes an einem fehlerhaften Versuch beteiligt, russische Desinformation zu stoppen, und stattdessen authentische US-Konten erfasst – sogar ein verifiziertes russischsprachiges Konto des US-Außenministeriums, behauptet der Justizausschuss des Repräsentantenhauses in einem neuen Bericht, der CNN exklusiv vorliegt.

In dem Bericht wird das FBI beschuldigt, Social-Media-Konten, die von einem der wichtigsten ukrainischen Geheimdienste, dem SBU, als russische Desinformationen verbreitend gekennzeichnet wurden, nicht ordnungsgemäß überprüft zu haben. Einige der Konten, die das FBI zur Überprüfung an Meta weiterleitete, kritisierten dem Bericht zufolge tatsächlich Russland und dessen Krieg gegen die Ukraine." Der Anwalt des Justizausschusses teilte dem Fernsehsender mit, dass der Ausschuss beabsichtige, das Dokument zu verwenden, um zu beweisen, dass die Behörden unrechtmäßig in die Meinungsfreiheit eingegriffen haben. Mehr zum Thema – USA: Drei schwarze Bürgerrechtler wegen "russischer Propaganda" angeklagt

