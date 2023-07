Lawrow: Handel mit den Staaten des Golfrats nimmt zu

Der Außenminister Russlands, Sergei Lawrow, hat am Montag erklärt, dass der Handelsumsatz zwischen Russland und den Ländern des Golf-Kooperationsrates im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent zugenommen hat und mehr als elf Milliarden US-Dollar betrage. Dies sei ein bedeutender Anstieg.

Quelle: Sputnik © Alexei Kudenko

Der Handelsumsatz zwischen Russland und den arabischen Ländern des Golf-Kooperationsrates (GKR) ist im vergangenen Jahr um mehr als sechs Prozent gestiegen, erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow am Montag. Der Golf-Kooperationsrat ist eine zwischenstaatliche und wirtschaftliche Union, der Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören. Trotz "schwieriger geopolitischer Bedingungen" sei es Russland und dem GKR gelungen, eine "positive Dynamik im gegenseitigen Handel" aufrechtzuerhalten, so Lawrow. Während der sechsten Gesprächsrunde mit den Vertretern des GKR in Moskau sagte der russische Außenminister: "Ende letzten Jahres stieg der Handelsumsatz zwischen Russland und den Ländern des Golf-Kooperationsrates im Vergleich zum Vorjahr um mehr als sechs Prozent und überstieg elf Milliarden US-Dollar. Selbstverständlich entwickelt sich der Handel nicht mit jedem Land gleichmäßig, aber insgesamt sind die Tendenzen positiv." Lawrow lobte den deutlichen Anstieg des bilateralen Handels in den zwölf Jahren der Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Golf-Kooperationsrat und wies darauf hin, dass der Gesamthandelsumsatz zwischen den Ländern im Jahr 2011 nur 3,7 Milliarden US-Dollar betragen habe. Lawrow betonte auch, dass Russland und die Golfstaaten über alle notwendigen Mechanismen verfügten, um die Herausforderungen erfolgreich anzugehen, und damit eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft weiter zu fördern und sie auf eine systematische strategische Grundlage zu stellen. Der Außenminister fügte hinzu, dass die Parteien Schritte dazu unternehmen würden, die wirtschaftlichen Beziehungen auszuweiten, einschließlich der Arbeit an alternativen Zahlungsmechanismen, die den US-Dollar umgehen. Russland sei außerdem bereit, die Nachfrage seiner arabischen Partner nach seinen Produkten zu decken und wolle die Exporte steigern, trotz der Schwierigkeiten, die mit den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise verbunden sind. Mehr zum Thema – Lawrow: Der US-Dollar hat sich als unzuverlässig erwiesen

