IAEA-Chef deutet Zwist unter Experten wegen Fukushima-Kühlwasser an

Japan will gefiltertes Kühlwasser aus der Anlage des beschädigten Atomkraftwerks Fukushima I ins Meer abgelassen. China kritisiert das Vorhaben. Die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) gibt grünes Licht – oder doch nicht?

Quelle: Legion-media.ru

Dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, zufolge haben ein oder zwei Experten ihre Bedenken zur Freigabe des aufbereiteten radioaktiven Kühlwassers aus dem beschädigten Atomkraftwerk Fukushima geäußert. Für Klimaschutzziele: Japan verlängert Laufzeit von Atomreaktoren "Ich habe gehört, dass das gesagt wurde, aber noch einmal: Was wir veröffentlicht haben, ist wissenschaftlich einwandfrei", antwortete Grossi gegenüber Reuters auf die Frage, ob es unter Fachleuten, die an dem Bericht mitwirkten, Unstimmigkeiten gab. Grossi sagte, keiner der Experten habe ihm gegenüber Bedenken geäußert. Er ging nicht näher darauf ein, wie er von dem Problem erfahren hatte. Laut Grossi bedeutet der Bericht der IAEA keine Billigung des Plans. Tokio müsse die endgültige Entscheidung über das Ablassen des Wassers treffen, das im Spätsommer dieses Jahres beginnen soll. Grossi sagte: "Wir befürworten den Plan nicht und empfehlen auch nicht, ihn durchzuführen. Wir sagen, dass dieser Plan mit den Normen übereinstimmt." Er betonte, dass die IAEA weder auf der Seite Japans noch Chinas oder Südkoreas stehe. Peking hatte den Bericht der IAEA zuvor scharf kritisiert und erklärt, dass die Aufsichtsbehörde einen Plan, der Risiken für das Meeresleben und die menschliche Gesundheit berge, nicht gutheißen sollte. Die IAEA hatte 2021 eine internationale Expertengruppe eingesetzt, um Japans Plan, dem zufolge gefiltertes Kühlwasser aus der Anlage des beschädigten Atomkraftwerks Fukushima I abgelassen werden soll, zu überprüfen. Die Gruppe war zu dem Ergebnis gekommen, dass die geplante Freisetzung des Wassers "vernachlässigbare" Auswirkungen auf die Umwelt wie Meerwasser, Fische und Sedimente haben würde. Als Reaktion auf den Bericht will der chinesische Zoll die Einfuhr von Lebensmitteln aus zehn japanischen Präfekturen aus Sicherheitsgründen verbieten. Das teilte die Behörde nun mit. Wie der chinesische Zoll weiter erklärte, soll die Erkennung und Überwachung radioaktiver Stoffe kontinuierlich verstärkt werden, um die Sicherheit der aus Japan eingeführten Lebensmittel zu gewährleisten. Mehr zum Thema – IAEA genehmigt Verklappung von Fukushima-Kühlwasser ins Meer – China widerspricht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.